Новый кроссовер Hyundai Casper будет стоить от 512 тысяч рублей

Компания Hyundai определилась с датой премьеры своего самого компактного в линейке SUV кроссовера Casper. Автомобиль дебютирует уже 15 сентября. Также стали известны его технические характеристики и цены.

Новый «Хендай Каспер» по габаритам окажется сопоставим с хэтчбеком i10. Длина «паркетника» не превысит 3,6 метра, а ширина будет равна около 1,6 метра, поэтому задний ряд машины рассчитан исключительно под двух пассажиров.

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Как утверждает корейское издание G-enews, двигатель для Casper пока заявлен только один – это 1-литровый атмосферный бензиновый агрегат, выдающий 76 лошадиных сил. Ассистировать ему будет четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия. Аналогичным мотором комплектуется корейский Kia Morning, известный на российском рынке под названием Kia Picanto.

Производство кроссовера должны начать в первых числах сентября на новом совместном предприятии Gwangju Global Motors, которое на этот год ставит для себя план по выпуску примерно 12 тысяч «Касперов». В следующем году объем производства этой модели должен составит порядка 70 тысяч машин.

Цены на новый кроссовер Hyundai Casper в Южной Корее, по данным местного портала, будут варьироваться в пределах от 8 до 10 миллионов вон или 512 – 640 тысяч рублей по текущему курсу.

Планируется ли отправлять эту модель на экспорт, пока неизвестно.