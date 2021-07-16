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Самый дешевый кроссовер Hyundai назовут Casper

От: Алексей Шмидт
20210707 Hyundai AX1 NUVO BOCETO 3

Премьера нового кроссовера Hyundai, который станет самым компактным в линейке корейского автопроизводителя, уже не за горами. Пока новая модель, прототипы которой активно обкатываются на дорогах общего пользования, была известна под внутризаводским индексом AX1, а теперь рассекречено ее официальное название. 

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Автомобиль получит имя Casper (так звали маленькое, дружелюбное приведение в одноимённом фильме 1995 года). Название модели содержится в документации, опубликованной в бюро по правам интеллектуальной собственности Южной Кореи. Там же указаны габариты кроссовера. Его длина составит 3595 мм, ширина – 1595 мм, а высота – 1575 мм.

hyundai casper ax1 spied 1 d 850

В основе Hyundai Casper будет лежать платформа K1, разработанная для рынков развивающихся стран. Линейку двигателей «Каспер» должен разделить с такими компактными моделями как Hyundai i10 и Kia Picanto, а в Южной Корее получить собственный электромотор. 

Производство Hyundai Casper должно стартовать уже в сентябре. Продажи в таком случае начнутся до конца 2021 года. 

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