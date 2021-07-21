Салон кроссовера Hyundai Casper показали на первых фото

В середине июля стало известно, что самый дешевый кроссовер компании Hyundai получит название Casper. Автомобиль неоднократно ловили входе тестовых испытаний, но сфотографировать его интерьер не удавалось. Этот пробел накануне закрыли фотошпионы из Южной Кореи, которым удалось заглянуть в салон нового мини-кроссовера «Хендэ».

Полноценно рассмотреть внутреннее убранство кроссовера Casper не удастся из-за того, что передняя панель автомобиля спрятана под тканью. При этом можно заметить кресла и необычных подлокотник в первом ряду. Кроме того, как видно на снимках, на заднем ряду машины с комфортном разместятся только двое (втроем явно будет очень тесно).

Впрочем, под третьего пассажира «Хендай Каспер» и не предназначен – у машины видны только два ремня безопасности, а также отсутствует центральный подголовник.

Первым рынком для новинки станет родная Южная Корея, где кроссовер будут продавать с литровыми, в том числе «наддувными» двигателями. В Индии для Casper прочат 1,2-литровый бензиновый «атмосферник». Во всех вариантах привод кроссовера будет только передним.

Официальная премьера новой бюджетной модели Hyundai запланирована на осень 2021 года.