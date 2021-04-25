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Новый Toyota Land Cruiser 300: 8 ключевых изменений

От: Алексей Шмидт
Фото: shomegranbill

Прошедшая неделя запомнилась большинству автолюбителей появлением в Сети фотографий с множества ракурсов нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser 300, премьера которого должна состояться в ближайшее время. Позже одному из очевидцев удалось даже заснять новинку на видео. Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о новой генерации Land Cruiser, выделив восемь ключевых изменений, которые переживет легендарная японская модель.

  • Дизайн автомобиля, судя по фотографиям, будет отличаться от предшественника массивной прямоугольной хромированной радиаторной решеткой, окруженной U-образным воздухозаборником, зауженной головной оптикой и обновленным бампером. 
  • На смену мягким боковым изгибам придут резкие грани, зеркала заднего вида переедут на двери, а колесные арки станут более выраженными. 
Фото: Autospot
  • Основное обновление интерьера должно свестись к появлению новой информационно- развлекательной системы с увеличенным до 12,3 дюйма дисплеем, поддерживающим современные интерфейсы интеграции со смартфонами.
  • В арсенал внедорожника должны войти: адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для гаджетов, электронный стояночный тормоз, а также кнопка запуска двигателя со сканером отпечатка пальца. 
  • Инсайдеры утверждают, что Land Cruiser сохранит лонжеронную раму, неразрезной задний мост, постоянный полный привод с понижающей передачей и опциональными блокировками межколёсных дифференциалов.
  • Детали относительно линейки двигателей новинки держат в секрете. Но ходят слухи, что Land Cruiser 300 оснастят 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 420 л. с. и 309-сильным турбодизелем V6 объёмом 3,3 литра. В качестве трансмиссии выступит 10-диапазонный «автомат».
  • На некоторых глобальных рынках LC 300 может получить новый 2,8-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель Common Rail, мощность которого составляет 200 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Производство новой генерации Toyota Land Cruiser 300 должно стартовать уже в летом этого года. Когда реформенный внедорожник доберется до России, пока неизвестно.

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