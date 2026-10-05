Ресурс 500 тысяч км и выше: 5 двигателей, которые прославились своей неуязвимостью

В современном мире рассчитывать на что-то, что будет практически безупречно, не приходится. Причем за любые деньги. Однако пробег в 500 тысяч км остается реальностью для ряда двигателей, созданных с упором на простоту и долговечность.

В первую очередь речь идет о дизельных моторах предыдущих поколений Volkswagen, Toyota, PSA, Renault и Audi. При регулярном техническом обслуживании некоторые из них способны преодолеть сотни тысяч километров без капитального ремонта. Что это за моторы – в нашем материале.

Toyota D-4D

Дизельные двигатели Toyota D-4D получили репутацию экономичных и долговечных моторов. Они устанавливались на Corolla, Avensis и RAV4 и стали одной из составляющих имиджа Toyota как производителя автомобилей с высокой надежностью. При надлежащем обслуживании мотор способен длительное время работать без серьезных проблем и выхаживать свыше полумиллиона км.

Volkswagen 1.9 TDI

Дизельный 1.9 TDI, представленный в 1990-х годах, стал одним из двигателей, сформировавших репутацию Volkswagen в области надежности. Мотор отличается экономичностью и простой конструкцией и устанавливался на Golf и Passat. При грамотной эксплуатации его пробег может легко превысить 500 тысяч км.

Renault-Nissan 2.5 dCi

2,5-литровый дизель Renault-Nissan применялся на коммерческих автомобилях, седанах и внедорожниках. Двигатель сочетает мощность, экономичность и надежность. При надлежащем обслуживании его долговечность может соперничать с показателями наиболее выносливых японских и немецких моторов.

PSA 2.0 HDI

Двигатель 2.0 HDI использовался на автомобилях Peugeot и Citroën и получил широкую популярность в 2000-х годах. Особенно высокой надежностью, согласно представленным данным, отличается 90-сильная версия. Мотор сочетает прочную конструкцию, экономичность и простоту обслуживания, а его ресурс при регулярном техническом обслуживании может достигать 500 тысяч км без капитального ремонта.

Audi 3.0 TDI

3,0-литровый дизельный V6 Audi рассчитан на дальние поездки и большие пробеги. Помимо Audi, двигатель использовался на автомобилях Volkswagen, Porsche, Seat и Skoda. Мотор сочетает мощность и долговечность и рассчитан на водителей, которым нужны динамика и возможность долго эксплуатировать автомобиль.