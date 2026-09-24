В России показали дорогой экспедиционный автодом 4x4 на базе грузовика MAN

Большие автодома, способные штурмовать бездорожье, продолжают пользоваться спросом в России среди обеспеченных покупателей. И на этот спрос отвечают местные производители такой техники. Одним из самых крупных представителей этого сегмента является бренд «Волгатрейд», который накануне представил одну из своих самых «свежих» разработок – экспедиционный автодом MAN TGA 4X4.

Машина построена на шасси MAN TGA 13.290 2015 года выпуска и может похвастаться всеми благами цивилизации внутри: от собственной спальни с большой кроватью до полноценной отдельной душевой и туалета, а также от гостиной зоны со всей необходимой для готовки и хранения продуктов бытовой техникой (с холодильником, индукционной варочной панелью и раковиной) до продуманных ниш для хранения вещей (множество ящиков сверху в передней части жилого модуля).

Полные размеры автодома составляют 8740 мм в длину, 2530 мм в ширину и 3945 мм в высоту, но конкретно жилой отсек чуть компактнее: его длина равна 5,5-метрам, ширина – 2,4-метрам, а высота 2-метрам. Общая вместимость MAN TGA 4X4 заявлена на отметке пять человек, но спальных мест внутри предусмотрено четыре, что, впрочем, является стандартной практикой для практически любых домов на колесах.

Автономность жилого кластера обеспечивается 400-литровым баком чистой воды с подогревом через бойлер, жидкостным отоплением и полноценной энергосистемой, реализованной через три энергоблока LIFePO4 (24V / 150 А/ч).

Во внутренней отделке большое внимание было уделено интерьеру с текстурой натурального дерева и панно с горными вершинами, расположенным как в спальной зоне, так и в гостиной.

За внедорожные возможности отвечает не только полноприводное шасси с огромным клиренсом, но и мощная лебедка спереди, а также дополнительная прожекторная светотехника над кабиной водителя. Дополнительно в оснащение автодома входит электрическая лестница, позволяющая легко забираться в жилой отсек и выбираться из него.

В хорошую погоду можно устроить пикник под электрической маркизой-тентом, которая способна за 5 минут увеличить площадь автодома на дополнительные квадратные метры.

Разработчики автодома MAN TGA 4X4 уже раскрыли цену своего нового детища. Переоборудовать готовый грузовик MAN TGA 13.290 под такой дом на колесах обойдется заказчику в 18 миллионов 800 тысяч рублей. Полностью готовый кемпер вместе с шасси выйдет заказчику в 43 миллиона 400 тысяч рублей. При переделке грузовой машины в автодом в компании обещают уложиться в срок от 6 до 8 месяцев.

Это не единственный проект «Волгатрейд» на базе грузовика MAN. Ранее компания представила роскошный автодом на платформе MAN TGS с собственной террасой, а также превратила шасси MAN TGM в уютный дом на колесах для семи человек.