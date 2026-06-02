Новый бюджетный 7-местный кроссовер Daihatsu Rocky Space показали на рендерах

Компания Daihatsu является бюджетным суббрендом Toyota и продает в Японии исключительно недорогие автомобили, спрос на которые очень высок. Одним из ее бестселлеров является кроссовер Rocky, сейчас готовящийся к плановой смене поколения. Вместе с ней эта модель может удивить появлением особой семейной модификации с 7-местным салоном.

О том, что такой вариант «паркетника» Rocky должен дебютировать в ближайшие годы, пишет местный журнал «Motor-Fan». Его художники даже показали, как этот автомобиль будет выглядеть на спекулятивных рендерах.

Предполагается, что машину назовут Rocky Space (это название было запатентовано Daihatsu еще в 2022 году). Автомобиль будет обладать тем же внешним дизайном, что и его короткий 5-местный вариант новой генерации, но отличится удлиненным кузовом (до 4400 мм) и растянутой колесной базой, что приведет к существенному увеличению внутреннего пространства, которое пойдет на установку третьего ряда сидений.

7-местный кроссовер-минивэн может получить черную накладку на месте, где традиционно располагается радиаторная решетка, а также Г-образные блоки ДХО и узкие кластеры основной светотехники. Нижний воздухозаборник будет иметь крупные размеры, а бампер приобретет спортивные вырезы по краям.

Среди других нововведений в экстерьере машины на рендерах можно выделить также рельефные боковины с мускулистыми задними арками.

Ожидается, что силовая установка нового Daihatsu Rocky Space будет состоять из литрового бензинового 3-цилиндрового турбомотора и модернизированного 1,2-литрового двигателя, работающего в составе гибридной системы e-Smart Hybrid.

Несмотря на увеличение размеров и веса в сравнении с 5-местным аналогом, средний расход топлива таких кросс-минивэнов по оценке японских журналистов, может составить около 4-литров на 100 км.

В список систем безопасности могут войти камеры и датчики для обнаружения впереди едущих транспортных средств и пешеходов, являющиеся прерогативой автомобилей более высокого класса.

Официальная премьера следующего поколения кроссовера Daihatsu Rocky должна состояться в июле 2027 года. Удлиненный кросс-минивэн Rocky Space появится позднее, вероятно, в августе или ближе к концу года.

Сколько будет стоить такой автомобиль в Японии, пока неизвестно, но инсайдеры полагают, что базовая цена нового семейного кросс-вэна Daihatsu составит около 2 миллионов 300 тысяч иен (примерно 1 миллион 50 тысяч рублей по нынешнему курсу).

В качестве потенциального конкурента этой модели видят родственный Toyota Sienta, который является абсолютным бестселлером в Японии в своем сегменте.