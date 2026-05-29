Конкурент Suzuki Jimny от Daihatsu: новый брутальный внедорожник Rugger показали на рендерах

Много десятилетий назад (с середины 80-х по начало 2000-х) в модельную линейку бюджетной субмарки Toyota – Daihatsu – входил рамный внедорожник Rugger. Машина позиционировалась как недорогой утилитарник, на котором не страшно выезжать даже на самое серьезное бездорожье.

В последние годы слухи о потенциальном возрождении этого знаменитого имени возобновились. Японская пресса уверена, что такой автомобиль действительно готовится, причем в форм-факторе другого местного бестселлера Suzuki Jimny Nomade (5-дверная версия). Правда, ждать от него рамной конструкции, как у оригинальной модели, так и у конкурента, не стоит.

На днях в интернете появились качественные рендеры нового Daihatsu Rugger, который, по слухам, может появиться в продаже в ближайшие годы (ориентировочно осенью 2027 года). Виртуальная модель получила брутальный дизайн с компактным кузовом, высоким капотом, крупными блоками фар, многоуровневой узкой решеткой радиатора, а также серебристыми пластиковыми накладками на бамперах и порогах.

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Крылья машины на изображении обрамлены выпуклыми оквадраченными пластиковыми накладками как спереди, так и сзади, а дверные ручки сзади скрыты в стойках кузова. Внедорожный характер автомобилю на рендерах придают «зубастые» покрышки Toyo Open Country R/T. Но даже несмотря на их наличие, рассчитывать на то, что возрожденный Daihatsu Rugger навяжет конкуренцию на бездорожье Suzuki Jimny, не стоит.

Как сообщают инсайдеры, если эта новинка «Дайхатсу» появится, то будет построена на платформе DNGA (упрощенная версия архитектуры Toyota – TNGA). Вместо рамного шасси машина будет использовать несущий кузов, характерный для современных городских кроссоверов, а система полного привода в ней окажется реализована посредством муфты на задней оси и заднего редуктора.

В этом проекте инженеры могут сделать акцент на общей жесткости кузова при одновременном снижении веса, чтобы достичь идеального баланса между комфортом на асфальтовых дорогах и проходимостью.

В подкапотном пространстве такого внедорожника может оказаться гибридная система e-Smart Hybrid, которая генерирует электричество от ДВС. С ним средний расход топлива машины может составить всего 5-литров на 100 км. Это может дать Rugger преимущество над Suzuki Jimny Nomade, который подвергался критике за низкую топливную экономичность.

Что касается потенциальных цен на такой автомобиль, журналисты японского портала «Carview» пишут, что стоимость машины может составить от 1,7 до 2,3-миллионов иен (755 тысяч – 1 миллион 20 тысяч рублей).