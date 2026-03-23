ДомойАвтоновости сегодняДорогой и роскошный корейский седан Genesis G90 против Mercedes S-Class, Audi A8...

Дорогой и роскошный корейский седан Genesis G90 против Mercedes S-Class, Audi A8 и BMW 7-Series: первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 3 мин. чтения
제네시스의 플래그십 G90 페이스리프트의 압도적인 존재감.더욱 정교해진 MLAMicro Lens Array
Рендер: NYMammoth

Корейский автопроизводитель Genesis, входящий в состав Hyundai Group, специализируется на роскошных моделях. Одной из них является седан G90. 4-дверка носит статус легкового флагмана марки и пытается напрямую конкурировать с Mercedes S-Class, Audi A8 и BMW 7-Series. 

В скором времени «девяностый» будет обновлен. И, скорее всего, в основу его рестайлинга ляжет концепция Neolun образца 2024 года.

Взяв в основу шпионские фото нового Genesis G90 и изображения прототипа двухлетней давности цифровые художники студии «NYMammoth» показали, как реформенный корейский премиальный седан будет выглядеть в серийной версии.

На получившихся рендерах видно, что обновленный «девяностый» получит изысканные фары MLA (Micro Lens Array), выполненные в новом стиле. От традиционной решетки радиатора авторы седана, вероятно, откажутся, а на ее месте через пластиковую заглушку пройдут несколько рядов дневных ходовых огней. 

Переделке также должны подвергнуться бамперы машины, но боковины, скорее всего, останутся нетронутыми.

Небольшая трансформация ждет салон седана, но насколько серьезной она окажется пока неизвестно.

Что касается агрегатной стороны модели, то она должна обзавестись новой гибридной силовой установкой, а также улучшиться с точки зрения характеристик всех актуальных двигателей. 

Публичный дебют нового Genesis G90 ждут в 2027 году.

Читайте нас в GOOGLE NEWS

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+