С какой скоростью нужно ехать, чтобы максимально экономить топливо: ученые дали ответ

Математика проста. Чем больше нажимаешь на педаль газа, тем больше денег тратишь на топливо. Но быстрая езда не всегда значит, что бензобак машины будет опустошен так же быстро.

Об этом знают автопроизводители и поэтому указывают два разных показателя расхода топлива (для движения по городу и по трассе). Все потому, что остановка и трогание с места на низкой скорости на самом деле требуют от машины больше топлива, чем быстрая езда.

Доказано, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) расходуют меньше топлива при поддержании одной скорости.

Но какой она должна быть, чтобы максимально сэкономить горючее в баке? На этот вопрос существует научный ответ.

Каждый автомобиль индивидуален из-за передаточных чисел трансмиссии, но ученым все же удалось высчитать средний показатель скорости, при котором среднестатистическая машина тратит на преодоление каждых 100 километров наименьшее количество топлива.

Ученые из Транспортного агентства Новой Зеландии в 2017 году опубликовали исследовательскую статью под названием «Влияние времени и топлива при разных скоростях движения».

В ней было подсчитано, что расход топлива транспортных средств, движущихся со скоростью 90 километров в час, на 23% ниже, чем у тех, кто едет со скоростью 110 км/ч, и на 30% ниже, чем у автомобилей, ехавших 120 километров в час соответственно.

Однако оптимальной стратегией для топливной экономичности ученые назвали поддержание скорости от 50 до 80 километров в час.