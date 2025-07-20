ДомойАвтоновости сегодняС какой скоростью нужно ехать, чтобы максимально экономить топливо: ученые дали ответ

С какой скоростью нужно ехать, чтобы максимально экономить топливо: ученые дали ответ

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
speedometer660

Математика проста. Чем больше нажимаешь на педаль газа, тем больше денег тратишь на топливо. Но быстрая езда не всегда значит, что бензобак машины будет опустошен так же быстро.

Об этом знают автопроизводители и поэтому указывают два разных показателя расхода топлива (для движения по городу и по трассе). Все потому, что остановка и трогание с места на низкой скорости на самом деле требуют от машины больше топлива, чем быстрая езда. 

Копия 140321 caraoke mms 1844 1

Доказано, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) расходуют меньше топлива при поддержании одной скорости.

Но какой она должна быть, чтобы максимально сэкономить горючее в баке? На этот вопрос существует научный ответ.

Каждый автомобиль индивидуален из-за передаточных чисел трансмиссии, но ученым все же удалось высчитать средний показатель скорости, при котором среднестатистическая машина тратит на преодоление каждых 100 километров наименьшее количество топлива.

driving on the road royalty free image 1655997337 1

Ученые из Транспортного агентства Новой Зеландии в 2017 году опубликовали исследовательскую статью под названием «Влияние времени и топлива при разных скоростях движения».

В ней было подсчитано, что расход топлива транспортных средств, движущихся со скоростью 90 километров в час, на 23% ниже, чем у тех, кто едет со скоростью 110 км/ч, и на 30% ниже, чем у автомобилей, ехавших 120 километров в час соответственно. 

Однако оптимальной стратегией для топливной экономичности ученые назвали поддержание скорости от 50 до 80 километров в час. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Царь пикапов: на продажу выставили шестиколесный Brabus XLP...

Знаменитый «рамник» Suzuki обновится, но не внешне

Популярный минивэн Nissan стал безопаснее, комфортнее и брутальнее

Автомобили, которые шокирующе лучше своих новых версий

Новый кроссовер Mitsubishi перепутали с преемником Pajero Sport

5-метровый кроссовер Kia для американцев удивит низким расходом...

Японский пикап начального уровня стал маленькой, но комфортабельной...

Внедорожник Suzuki, за которым в Японии выстраиваются очереди,...

В Россию завезли самый популярный универсал в мире:...

Худшие названия машин в истории мирового автопрома

Появились спекулятивные изображения Hyundai Tucson нового поколения

Микроавтобус Toyota Hiace нового поколения хотят сделать похожим...

Китайский соперник японских кей-каров от BYD «засветился» на...

Популярные модели Toyota и Lexus могут сломаться: объявлен...

Идеальный китайский низкобюджетный автодом с великолепным интерьером продают...

Новый практичный внедорожник Toyota на лестничной раме удивит...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+