Появились свежие подробности о новом Chevrolet Tracker

Компания Chevrolet выложила в соцсетях официальные снимки нового кроссовера Tracker, премьера которого запланирована на 8 июля этого года. Компактный вседорожник запечатлели на конвейере завода в Сан-Каэтану-ду-Сул (Аргентина).

На фотографиях заметны важные визуальные изменения в этой модели, в том числе модернизированный салон.

Интерьер обновленного Chevrolet Tracker

Внутри реформенного «паркетника» ждут появления новой передней панели, в которую будет интегрирован 11-дюймовый мультимедийный дисплей и 8-дюймовая цифровая комбинация приборов.

Интерьеру машины достанутся более мягкие на ощупь материалы отделки и видоизмененные подстаканники, а также электронный стояночный тормоз.

Новый Chevrolet Tracker

Внешне модернизированный Tracker должен получить по-иному оформленную переднюю часть кузова, вдохновленную моделями Montana и Spin, с узкими светодиодными фарами, разделенными на два блока. Кластер будет состоять из ДХО на LED-элементах сверху и основных огней ниже.

Рядом со светотехникой расположится расширенная решетка радиатора, а сзади будут установлены затемненные фонари с новой внутренней графикой.

Под капотом изменений не предвидится. В Латинской Америке продавать обновленный Chevrolet Tracker будут с прежним 1-литровым турбомотором мощностью 121 л.с., а также с 1,2-литровым турбированным двигателем на 141 л.с. Обоим предстоит работать с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

В 2026 году машина может обзавестись мягкой-гибридной системой (MHEV), которую кроссовер позаимствует у «китайской» модели Chevrolet Monza.

В продажу новый «Тракер» поступит до конца нынешнего года.