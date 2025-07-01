«Убийца» Tank 300 от экс-SsangYong: преемник Korando и Tagaz Tager показан в товарном виде

В 2023 году переименованный в KG Mobility автопроизводитель SsangYong показал несколько перспективных разработок, одной из которых был компактный кроссовер KR10.

Машина позиционировалась как идейная наследница второй генерации внедорожника Korando (в России известной также как Tagaz Tager), получив ряд внешних отсылок к оригиналу.

Концепт-кар KGM KR10

На днях цифровые дизайнеры издание «Cha Freak» выложили в Сеть неофициальные рендеры товарной версии этого «паркетника», которому, судя по всему, предстоит бороться за покупателей с китайским бестселлером Tank 300.

Машина, показанная на изображениях, выглядит гораздо проще, чем прототип KR10 образца двухлетней давности.

Серийный кроссовер KGM KR10 Korando (неофициальный рендер)

Автомобиль на рендерах лишился агрессивных и рельефных декоративных деталей на кузове, а также получил более простую решетку радиатора, круглые фары с ДХО аналогичной формы и горизонтальными ответвлениями.

А упрощенный бампер, уменьшенные пластиковые накладки на арках и менее броская корма, где от у концепта были унаследованы только фонари, завершили образ потенциально возможного серийного кроссовера.

Серийный кроссовер KGM KR10 Korando (неофициальный рендер)

В модельной линейке KGM машина расположится рядом с «паркетником» Torres, но ни о каких механических подробностей в случае с ней информации пока нет.

В продаже новинка экс-SsangYong может появиться в ближайшие несколько лет.