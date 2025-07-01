ДомойАвтоновости сегодня«Убийца» Tank 300 от экс-SsangYong: преемник Korando и Tagaz Tager показан в...

«Убийца» Tank 300 от экс-SsangYong: преемник Korando и Tagaz Tager показан в товарном виде

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
thumb

В 2023 году переименованный в KG Mobility автопроизводитель SsangYong показал несколько перспективных разработок, одной из которых был компактный кроссовер KR10.

Машина позиционировалась как идейная наследница второй генерации внедорожника Korando (в России известной также как Tagaz Tager), получив ряд внешних отсылок к оригиналу. 

kr10 1
Концепт-кар KGM KR10

На днях цифровые дизайнеры издание «Cha Freak» выложили в Сеть неофициальные рендеры товарной версии этого «паркетника», которому, судя по всему, предстоит бороться за покупателей с китайским бестселлером Tank 300.

Машина, показанная на изображениях, выглядит гораздо проще, чем прототип KR10 образца двухлетней давности.

thumb
Серийный кроссовер KGM KR10 Korando (неофициальный рендер)

Автомобиль на рендерах лишился агрессивных и рельефных декоративных деталей на кузове, а также получил более простую решетку радиатора, круглые фары с ДХО аналогичной формы и горизонтальными ответвлениями.

А упрощенный бампер, уменьшенные пластиковые накладки на арках и менее броская корма, где от у концепта были унаследованы только фонари, завершили образ потенциально возможного серийного кроссовера.

thumb
Серийный кроссовер KGM KR10 Korando (неофициальный рендер)

В модельной линейке KGM машина расположится рядом с «паркетником» Torres, но ни о каких механических подробностей в случае с ней информации пока нет. 

В продаже новинка экс-SsangYong может появиться в ближайшие несколько лет.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Cha Freak, KGM

Читайте также:

Последние новости:

Mitsubishi дает несколько намеков на новый 7-местный бюджетный...

В Корее назвали автомобили, которые чаще всего покупают...

Theta II: двигатель, который едва не растоптал репутацию...

Знаменитое купе Honda «для свиданий» вот-вот вернется

Конкурент Renault Duster от Jeep может сменить дизайн

Новый кроссовер Renault на базе Duster: пять важных...

Автомобили, ресурс моторов которых составляет более 1 млн...

Honda собирается выпустить новый недорогой трехрядный кроссовер

Брат-близнец Toyota RAV4 нового поколения появится в 2026...

Новый практичный рамный вездеход Kia оказался лучше популярных...

Новый внедорожник Toyota для дачников будет стоить от...

5 машин-долгожителей: проедут 320 тысяч км, а то...

Нет выхода: Renault объяснила, почему хочет перевести Alpine...

Компания, владеющая Land Rover, создает собственный дешевый Defender

Самая хитовая Mazda показалась в новом поколении: фонари...

Кроссовер Dacia Duster назвали лучшим автомобилем по соотношению...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+