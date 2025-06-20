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Бывший SsangYong выпустит дешевый кроссовер «убийцу» Hyundai Creta

Текст: Алексей Шмидт
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Компания SsangYong, несколько лет назад переименованная в KG Mobility, не так давно вышла на российский рынок, но пока звезд с неба не хватает.

Мизерные продажи (64 машины в мае и 31 автомобиль в июне) заставляют корейского автопроизводителя снижать цены на свои авто в РФ. Но на глобальном рынке планы KGM остаются грандиозными. Более того, своей новой моделью эта компания собирается вторгнуться на территорию бестселлера Hyundai Creta.

Корейский бренд анонсировал выпуск семи новых моделей к 2030 году. В их числе должны оказаться машины, которые сейчас находятся в статусе концептов – SE10 и KR10. Последний представляет собой небольшой вседорожник, который по габаритам окажется соперником корейского хита Hyundai Creta.

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Кроссовер KGM KR10 (прототип)

Прототип KR10, ранее показанный в виде макета, обладал характерными круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями, необычной решеткой радиатора, сложным по форме и конструкции бампером, рельефными боковинами кузова, а также пластиковым обвесом, который плавно перетекал с колесных арок на пороги.

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Кроссовер KGM KR10 (прототип)

Точные характеристики модели KR10 пока неизвестны, но с большой долей вероятности она будет каким-то образом электрифицирована (как минимум мягкий-гибрид, HEV, PHEV или даже чистый электромобиль). 

В качестве предварительной цены на серийный вариант нового компактного SUV компании KGM корейские инсайдеры называют сумму около 40 миллионов местных вон (2,3 миллиона рублей по действующему курсу). 

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Фото:KGM

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