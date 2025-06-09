Двигатель «ест» масло: какой расход является нормальным?

Первое, что приходит в голову, когда водитель видит нехватку масла на моторном щупе, это капитальный ремонт двигателя. Но в реальности все выглядит немного иначе. Все двигатели внутреннего сгорания имеют свойство понемногу сжигать масло. И главный вопрос состоит в том, как много его уходит, а не сам факт наличия этой проблемы.

Как пишет портал «Jalopnik», нормальный расход масла не является универсальным и зависит от марки, модели, пробега машины, а также того, насколько верно автопроизводитель прописал интервалы пробега для его замены.

К примеру, General Motors утверждает, что литр масла на пробег в 3200 километров является нормальным расходом.

Масло играет решающую роль в обеспечении плавного движения автомобиля, предотвращая столкновение металла с металлом и отводя тепло от высоконагруженных деталей. Однако часть лубриканта не всегда возвращается в поддон.

Если машина «поедает» масло, существует несколько общих вещей, которые стоит проверить в первую очередь.

Поршни и клапаны

Они движутся вверх и вниз внутри цилиндров, а их кольца создают не только герметизацию давления сгорания, но и управляют слоем масла на стенках цилиндра. Тонкая пленка остается на них всегда и с каждым циклом немного масла сжигается вместе с топливом, что вполне естественный процесс.

То же самое касается клапанов. Они скользят в направляющих, и даже самые качественные уплотнения пропускают через себя небольшое количество масла. Это сделано намеренно, так как предохраняет эти детали от износа и заклинивания.

Дополнительный процент расхода добавляет двигателю турбина. Ее безумно быстрое вращение требует постоянной подачи масла и небольшое количество этой жидкости, просачивающееся через уплотнения и направляющееся во впуск или выпуск, обычное явление. Особенно для старых моторов или двигателей с большими пробегами.

Так когда начинать беспокоиться?

Некоторая потеря масла – нормальное явление, но как узнать, что автомобиль перешел за допустимую грань? Дым – это большой красный флаг.

Синий или серый дым из выхлопа говорит о том, что масло попадает в камеру сгорания. Если дым появляется в основном при запуске, то вероятной причиной являются изношенные маслосъемные колпачки, тогда как появление дыма во время ускорений или замедлений может свидетельствовать о проблемах с поршневыми кольцами.

Доливы масла допустимы, но не когда они становятся систематическими.