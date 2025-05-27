На продажу выставили 23-летний Chevrolet Monte Carlo SS, на котором никто никогда не ездил

На продажу в США выставили уникальный экземпляр седана Chevrolet Monte Carlo SS.

Машина в специальной серии Dale Earnhardt Edition, построенной в честь легендарного гонщика NASCAR Дэйла Эрнхарда, трагически погибшего во время гонки Дайтона 500 в 2001 году, была выпущена ограниченным тиражом в 3 тысячи 333 машины.

Один из ее экземпляров, отличительной особенностью которого является нулевой пробег, накануне появился на местной доске объявлений.

Chevrolet Monte Carlo SS Dale Earnhardt Edition 2002

Автомобиль, выставленный на продажу, выглядит как абсолютно новый даже несмотря на свой 23-летний возраст.

Все потому, что за этот долгий срок на нем никто не ездил. Машина накатала всего 7 миль (11 км), да и то весь этот пробег был преодолен только во время ее доставки в автосалон, а затем клиенту.

Под капотом идеального Chevrolet Monte Carlo SS установлен 3,8-литровый атмосферный двигатель V6, развивающий 200 лошадиных сил мощности.

Крутящий момент с него передается на передние колеса через 4-диапазонную автоматическую коробку передач.

За редкий экземпляр этой модели с околонулевым пробегом его продавец собирается получить 32 тысячи 500 долларов (примерно 2 миллиона 600 тысяч рублей по текущему курсу).