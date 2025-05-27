ДомойАвтоновости сегодняНа продажу выставили 23-летний Chevrolet Monte Carlo SS, на котором никто никогда...

На продажу выставили 23-летний Chevrolet Monte Carlo SS, на котором никто никогда не ездил

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
2002 Chevrolet Monte Carlo SS Sale 3

На продажу в США выставили уникальный экземпляр седана Chevrolet Monte Carlo SS. 

Машина в специальной серии Dale Earnhardt Edition, построенной в честь легендарного гонщика NASCAR Дэйла Эрнхарда, трагически погибшего во время гонки Дайтона 500 в 2001 году, была выпущена ограниченным тиражом в 3 тысячи 333 машины.

Один из ее экземпляров, отличительной особенностью которого является нулевой пробег, накануне появился на местной доске объявлений.

2002 Chevrolet Monte Carlo SS Sale 1
Chevrolet Monte Carlo SS Dale Earnhardt Edition 2002

Автомобиль, выставленный на продажу, выглядит как абсолютно новый даже несмотря на свой 23-летний возраст. 

2002 Chevrolet Monte Carlo SS Sale 18

Все потому, что за этот долгий срок на нем никто не ездил. Машина накатала всего 7 миль (11 км), да и то весь этот пробег был преодолен только во время ее доставки в автосалон, а затем клиенту.

2002 Chevrolet Monte Carlo SS Sale 4

Под капотом идеального Chevrolet Monte Carlo SS установлен 3,8-литровый атмосферный двигатель V6, развивающий 200 лошадиных сил мощности.

Крутящий момент с него передается на передние колеса через 4-диапазонную автоматическую коробку передач. 

За редкий экземпляр этой модели с околонулевым пробегом его продавец собирается получить 32 тысячи 500 долларов (примерно 2 миллиона 600 тысяч рублей по текущему курсу). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Classiccarsinc

Читайте также:

Последние новости:

У недорогого родственника Renault Duster появилась дата релиза...

Китайские автомобили обесцениваются почти в два раза сильнее,...

Знаменитый «проходимец» Suzuki Jimny обзавелся злым внешним видом

Новейший дешевый кроссовер VW поразит своей экономичностью

Первый «сексуальный» автомобиль создала не Tesla, а Hyundai

В новейшем Toyota RAV4 обнаружили маленькую, но очень...

Большой внедорожник Honda 27-летней давности может быть перезапущен...

Новый недорогой семиместный кроссовер Mitsubishi вот-вот увидит свет

Японский хит Mitsubishi Delica Mini поменяется раньше, чем...

Новый популярный компакт-кроссовер Kia поразит расходом топлива

Mitsubishi Pajero Sport обещает удивить брутальностью и внедорожными...

Volkswagen вошел в рейтинг самых некачественных автомобильных брендов...

Новый Volkswagen Amarok может оказаться внедорожником на базе...

Автомобили, способные проехать без поломок свыше 300 тысяч...

Новый бюджетный вседорожник Jeep против Duster показан неофициально

Следующий Nissan X-Trail удивит спортивным видом и технологиями

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+