Белый, черный, серый или сизый дым из трубы: как определить поломку машины по цвету выхлопа

Выхлоп автомобиля создан для того, чтобы выводить из ДВС отработавшие газы. И когда в этой хорошо продуманной системе что-то идет не так, цвет дыма из трубы автомобиля может меняться, сигнализируя водителю о потенциальных проблемах с технической частью машины.

Белый дым

В случае, если из выхлопной трубы автомобиля идет белый дым, это еще не значит, что автомобиль готовится выйти из строя. Если дым плотный и непостоянный, то беспокоиться не о чем. Это нормальное поведение двигателя в очень холодные или влажные дни.

Однако если белый дым валит из трубы постоянно и имеет резкий запах, то это может свидетельствовать о проблемах с охлаждением мотора, в частности неисправностями прокладки головки блока цилиндров.

Кроме того, такой цвет дыма может намекать на выходящую из строя систему впрыска, которая со временем проявит себя рывками машины во время движения.

Черный дым

Такой цвет выхлопа не предвещает ничего хорошего. Чаще всего он говорит о неправильном чрезмерном сгорании топлива. Основными причинами этого явления могут быть засоры в воздушном фильтре, проблемы с датчиками впрыска, форсунками, регулятором давления топлива или даже клапаном EGR.

Серый дым

Один из самых сложных для определения проблем автомобиля цвет выхлопного дыма, ведь различия между ним и белым дымом минимальны.

Наиболее логичными в случае с ним будут мысли о недостатке воздуха в системе внутреннего сгорания двигателя из-за сбоев в системе впрыска, а также о потенциальных проблемах с турбонаддувом.

Сизый дым (синеватый оттенок)

Цвет выхлопа, который часто вызывает у водителей наибольшее беспокойство. Почему?

Одной из самых очевидных причин возникновения такого оттенка дыма является поврежденная прокладка головки блока цилиндра, неисправность турбокомпрессора, износ сальников клапанов, залегание поршневых колец или даже задиры на стенках цилиндров мотора.

Почти все эти они потребуют трудоемкого и дорогостоящего ремонта двигателя.