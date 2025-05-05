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Бюджетный конкурент Toyota Camry и Kia K5 показан в современном дизайне

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Продержавшись на рынке с 1964 года седан Chevrolet Malibu был отправлен на пенсию в прошлом году, так и не дождавшись преемника. Но у этой знаковой модели General Motors все еще есть шанс вернуться на рынок, правда уже в совершенно ином внешнем и техническом виде.

На днях свой прогноз изменений Malibu был представлен дизайнером, известным в Сети как студия «Digimods Design».

Автор этого YouTube-канала предположил, что GM со временем может заинтересовать возрождение 4-дверки «Малибу», но не как бензиновый, дизельный или гибридный автомобиль, каким он был раньше, а как 4-дверный электрокар.

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Неофициальный рендер нового Chevrolet Malibu

На неофициальных рендерах легендарный седан «Шевроле» приобрел новое оформление передней части кузова, обзаведясь двухэтажными фарами и имитацией решетки радиатора, которая электромобилю технически не нужна.

Машине достались менее вычурные боковины и совершенно другие задние фонари в сравнении с предшественником. 

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Неофициальный рендер нового Chevrolet Malibu

Кроме того автомобиль, главными конкурентами которого до ухода с рынка были Toyota Camry и Kia K5, выделился на реалистичных изображениях перекроенными бамперами с декоративными вставками и уникальным дизайном колесных дисков, похожих на те, что были у нового кроссовера Blazer.

Производство Chevrolet Malibu остановилось в ноябре прошлого года из-за низкого спроса. С тех пор General Motors ни разу не намекала на то, что у этой модели может появиться преемник. 

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Фото:Digimods Design/YouTube

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