Раскрыт седан Chevrolet с самым большим пробегом в мире

Автомобили Chevrolet никогда не славились своей образцовой надежностью, но некоторые модели этой компании все же демонстрировали неплохую выносливость на фоне конкурентов. Особенно это касалось 4-дверок американского автопроизводителя.

Какой из седанов Chevrolet можно назвать самым крепким недавно выяснили журналисты «Hot Cars». Оказалось, что таким автомобилем является модель Impala 2004 года. Машина, носящая прозвище «Little Red», обладает самым высоким задокументированным пробегом в мире среди других седанов компании.

Фотография одометра седана Chevrolet с самым высоким пробегом в мире

С 2004 года автомобиль преодолел 590 тысяч миль или 949 тысяч 512 километров и, по словам владельца, стойко переносил тяготы ежедневной эксплуатации и дальних путешествий.

На протяжении всего этого срока Impala сохраняла свой оригинальный двигатель, но подверглась двум заменам трансмиссии.

Ключом к достижению такого высокого километража обладатель седана Chevrolet с рекордным пробегом назвал регулярное техническое обслуживание со своевременной заменой масла.

Chevtolet Impala 2004 (SS)

Impala 2004 года известна своим мощным 3,8-литровым двигателем V6, обеспечивающим баланс производительности и эффективности.

Мотор работает в паре с прочной 4-ступенчатой автоматической коробкой передач 4T65-E и хорошо спроектированным шасси.

Интерьер Chevrolet Impala 2004

В комментариях на профильном форуме Chevrolet в соцсети «Reddit» владельцы других «Импал» делились собственными пробегами.

Одним из самых высоких показателей среди них была цифра в 268 тысяч миль (431 тысяча км), пройденных не только с оригинальным мотором, но и с заводской коробкой передач, тогда как другой обладатель такой 4-дверки 2007 года выпуска проехал на ней 394 тысячи миль 634 тысяч км до того, как попал на ней в аварию.