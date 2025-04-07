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Полезная кнопка, которая есть чуть ли не в каждом автомобиле, но ей почти никто не пользуется

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
The recirculating air button in a car 4221243 1

Современные машины очень сложны технически и обладают рядом продуманных технологий, которые способны заметно улучшить комфорт водителя и пассажиров во время поездок. Но некоторые из этих «фишек» упускаются автовладельцами из виду. 

Всего одна кнопка в автомобиле способна сэкономить не только большое количество пролитого пота, но и денег своего обладателя. И называется она – кнопка рециркуляции воздуха. 

Как правило, она располагается рядом с системой кондиционирования или отопления салона. В большинстве случаев ее изображают в виде контура автомобиля с петлевой стрелкой внутри. 

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Кнопка рециркуляции воздуха в автомобиле

При активации системы внутри машины будет осуществляться рециркуляция воздуха, который уже находится в салоне вместо того, чтобы засасывать свежий воздух снаружи. Это наиболее выгодно в условиях жаркой погоды, когда нужно быстро охладить автомобиль, не создавая дополнительную нагрузку на компрессор кондиционера.

Еще одним преимуществом кнопки рециркуляции воздуха является улучшение топливной экономичности машины. Как правило, автомобили с включенной системой рециркуляции воздуха в салоне экономичнее тех, в которых она не используется. 

Это связано с тем, что для поддержания одной и той же температуры воздуха внутри автомобиля требуется меньше энергии, чем для непрерывного охлаждения горячего воздуха, поступающего снаружи.

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Горящий оранжевым цветом индикатор включения системы рециркуляции воздуха в салоне машины

Кроме того, поскольку система охлаждает воздух, уже находящийся внутри, это позволяет предотвратить попадание в салон пыльцы, загрязняющих веществ или неприятных запахов. 

Но, как показывает практика, систему рециркуляции воздуха можно использовать эффективным образом далеко не во все времена года. 

Поздней осенью, зимой и ранней весной нажатие этой кнопки может спровоцировать запотевание или даже замерзание стекол машины изнутри, которым в условиях высокой влажности просто необходим более сухой воздух, поступающий снаружи.

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Фото:Соцсети

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