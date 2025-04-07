Конкурент Zeekr 001 от BYD спас жизнь своему владельцу

Представленный в 2024-м году гибрид суббренда компании BYD, названный Denza Z9GT, вышел на китайский рынок относительно недавно, но уже успел создать себе положительный имидж.

В «поднебесных» соцсетях активно тиражируется сообщение одного из владельцев главного конкурента Zeekr 001, который рассказал о том, как электронные помощники его хэтчбека спасли ему жизнь.

По словам мужчины, во время поездки по шоссе со скоростью 120 километров в час он случайно наехал на неизвестный предмет, в результате чего передняя шина его машины неожиданно взорвалась. В этот момент он успел лишь услышать громкий хлопок, но никаких других последствий происшествия он не ощутил.

Сообщение владельца Denza Z9GT в местных соцсетях

«Удивительно, но автомобиль даже не сильно трясло. Спасибо Denza, что спасла мою жизнь», – написал владелец электрокара Z9GT.

В прошлом году в Китае произошло много ДТП, связанных с проколами шин автомобилей на трассах. На высоких скоростях машины начинали раскачиваться, а затем врезались в защитные барьеры или другие транспортные средства.

Denza Z9GT

В Denza решили это проблему, настроив систему контроля устойчивости на подобное развитие событий. В итоге даже если прокол происходит на скорости до 140 километров в час, электроника удерживает машину в стабильном состоянии, не давая ей отклониться от курса, а также сорваться в раскачивание или занос.

В январе 2025 года гибриды Denzda Z9GT начали появляться в том числе на российском рынке. Мощность их силовых установок составляет минимум 870 лошадиных сил и 1035 Нм, а на разгон с места до 100 километров в час уходит примерно 3,6-секунды.

Цены на такие автомобили начинаются от 7,9 миллиона рублей.