ДомойАвтоновости сегодняКонкурент Zeekr 001 от BYD спас жизнь своему владельцу

Конкурент Zeekr 001 от BYD спас жизнь своему владельцу

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 2024092015044416 jpg 1

Представленный в 2024-м году гибрид суббренда компании BYD, названный Denza Z9GT, вышел на китайский рынок относительно недавно, но уже успел создать себе положительный имидж.

В «поднебесных» соцсетях активно тиражируется сообщение одного из владельцев главного конкурента Zeekr 001, который рассказал о том, как электронные помощники его хэтчбека спасли ему жизнь.

По словам мужчины, во время поездки по шоссе со скоростью 120 километров в час он случайно наехал на неизвестный предмет, в результате чего передняя шина его машины неожиданно взорвалась. В этот момент он успел лишь услышать громкий хлопок, но никаких других последствий происшествия он не ощутил.

denza z9gt wheel flat
Сообщение владельца Denza Z9GT в местных соцсетях

«Удивительно, но автомобиль даже не сильно трясло. Спасибо Denza, что спасла мою жизнь», – написал владелец электрокара Z9GT.

В прошлом году в Китае произошло много ДТП, связанных с проколами шин автомобилей на трассах. На высоких скоростях машины начинали раскачиваться, а затем врезались в защитные барьеры или другие транспортные средства. 

s 504c94719d2d44ed8a7b52ad96beb25c 1
Denza Z9GT

В Denza решили это проблему, настроив систему контроля устойчивости на подобное развитие событий. В итоге даже если прокол происходит на скорости до 140 километров в час, электроника удерживает машину в стабильном состоянии, не давая ей отклониться от курса, а также сорваться в раскачивание или занос. 

В январе 2025 года гибриды Denzda Z9GT начали появляться в том числе на российском рынке. Мощность их силовых установок составляет минимум 870 лошадиных сил и 1035 Нм, а на разгон с места до 100 километров в час уходит примерно 3,6-секунды.

Цены на такие автомобили начинаются от 7,9 миллиона рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BYD, соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Хардкорный Duster для бездорожья показали на живых фотографиях

Новый Dacia Logan сменит внешность, получит новое оснащение...

Subaru Outback обещает стать в новом поколении бруталом

Новый Kia Sportage примерит другой дизайн: фото в...

Новый Mitsubishi Pajero жаждет поединка с Nissan Patrol...

Полезная кнопка, которая есть чуть ли не в...

Новый 7-местный электрический кроссовер Lexus готовится затмить немецких...

Nissan анонсировал 3 поколение гибридной системы e-Power: на...

В США предлагают автовладельцам пересесть с Tesla на...

В Японии разрабатывают одноместный электромобиль, который поместится внутри...

В Россию вернули автомобиль Kia, за которым охотятся...

Новый Hyundai Palisade получил версию для клаустрофобов

Стало известно, сколько может стоить новый внедорожный минивэн...

Самую экономичную версию Toyota Land Cruiser 300 подловили...

Компакт-кроссовер Nissan Juke нового поколения показался на первых...

Обновленный внедорожник Tank 500 подловили на парковке в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+