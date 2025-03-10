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Как сэкономить 5% топлива в каждой поездке: ответ Джереми Кларксона из Top Gear

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Бывший ведущий Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон не понаслышке знаком экономией топлива, ведь принимал участие в съемках множества выпусков, посвященных таким челленджам. 

В четвертой серии четвертого сезона Top Gear одиозный британский журналист принял дерзкий вызов проехать на Audi A8 800 миль (1280 км) от Лондона до Эдинбурга (столица Шотландии) и обратно на одном топливном баке.

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Audi A8 из попытки проехать на одном баке 1280 км (Top Gear)

Во время такой попытки Кларксон признал, что задача очень непроста, но попутно обозначил один прием, который может в ней сильно помочь:

«Важно убедиться, что машина прорезает в воздухе как можно более гладкую поверхность. Считается, что езда с открытым боковым окном увеличивает расход топлива на 5%».

И в этом с Кларксоном не поспорить. Вождение с открытыми окнами действительно способно заметно увеличить аэродинамическое сопротивление автомобилем воздуху.

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Причем особенно сильно это будет заметно на высоких скоростях, когда ветер начинает в буквальном смысле давить на кузов машины. В таком случае двигателям автомобилей приходится работать усерднее, тем самым потребляя немного больше топлива, чем если бы их окна были закрытыми. 

Согласно исследованию Обществом автомобильных инженеров (SAE), открытые окна снижают топливную эффективность машины при движении со скоростью всего 88 километров в час сразу на 20%.

В итоге многие водители, отказывающиеся от использования в машины кондиционера ради экономии топлива, и открывающие для проветривания окна, при быстрой езде имеют высокий шанс не только не сократить потребление горючего своим автомобилем, а наоборот увеличить его таким методом.

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Фото:Соцсети

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