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Убрать посторонние запахи из салона машины можно неожиданными способами

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Зимой, когда салон автомобиля подвергается частому воздействию кардинально разных температур, он может стать жертвой сырости и начать неприятно пахнуть. Скопление внутри влаги усиливает посторонние запахи и может вызвать проблемы, если машина, к примеру, выставлена на продажу. 

Освежители воздуха часто не справляются с маскировкой неприятных ароматов внутри автомобиля, но существует пять бюджетных лайфхаков, которые позволят предотвратить их появление. И все они для большинства могут оказаться поистине неожиданными.

Эфирные масла

Несколько капель эфирных масел можно нанести на ватный диск, положив его в подстаканник или карманы дверей, либо прикрепить их прищепкой на вентиляционные отверстия. Но лучше избегать эфирных масел с седативными свойствами, вроде валерианы, которые могут вызвать сонливость.

Пищевая сода

Поможет избавиться от запаха еды, домашних животных и пролитых напитков. Достаточно насыпать порошок на тканевые сиденья и оставить его на них на 15 минут. На кожаных креслах такой способ нужно использовать с осторожностью, так как он может повредить их обивку. 

Яблочный уксус

Чтобы очистить вентиляционные отверстия в салоне, часто являющиеся причиной неприятных запахов, рекомендуют смешать одну ложку уксуса с двумя ложками теплой воды. А затем нанести на хлопчатобумажную ткань и протереть воздуховоды настолько, насколько это возможно.

Активированный уголь

Еще одно решение, не требующее для устранения неприятных запахов в салоне больших усилий. Достаточно положить кусочки угля в неглубокую посуду и оставить их в машине на ночь. Уголь действует как природный дезодорант, эффективно улавливая и нейтрализуя неприятные запахи. 

Кофейная гуща

Если оставить бумажный пакет с кофейной гущей в машине на ночь, она впитает в себя неприятные запахи вроде сероводорода, который содержится в сигаретном дыме и бензине. 

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