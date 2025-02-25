Как в автосервисе могут уничтожить двигатель машины простой заменой масла

Замена масла в двигателе машины на автосервисе – тривиальная процедура, которая редко требует тотального контроля со стороны автовладельца. Но, как показывает практика, иногда даже она способна привести к последующим серьезным проблемам с автомобилем.

Об одной из таких неприятных историй недавно поведал читатель форума «Reddit», рассказавший о своем неудачном опыте, который едва не вылился в катастрофу.

Пользователь с ником «Chasingfreedom1224» рассказал, что он и его друг обслуживали свои машины в одном и том же автосервисе.

Ему удалось обнаружить утечку масла из двигателя под своей машиной и вовремя исправить ошибку сервисменов, тогда как его знакомому повезло меньше. Тот не заметил лужу под автомобилем, за что поплатился заменой двигателя.

Несмотря на то, что катастрофические утечки масла упустить из виду бывает сложно, мужчина проигнорировал этот сигнал, подумав, что это вода, и отправился в поездку. После чего двигатель его машины заклинило.

В итоге пострадавший автовладелец подал в суд на автомастерскую, обвинив их в том, что они оставляют пробку картера двигателя и масляный фильтр ослабленными.

Как можно предотвратить такую ситуацию? Разумеется, это не значит, что нужно стоять и следить за каждым движением автомеханика. Но после выезда из мастерской стоит открыть капот и осмотреть нижнюю часть двигателя на предмет масляных брызг.

Кроме того, не лишним будет проверить уровень масла с помощью щупа, а перед каждой последующей поездкой не забывать бросать взгляд под машину, где не должно быть больших луж даже во время дождя.