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Как в автосервисе могут уничтожить двигатель машины простой заменой масла

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Замена масла в двигателе машины на автосервисе – тривиальная процедура, которая редко требует тотального контроля со стороны автовладельца. Но, как показывает практика, иногда даже она способна привести к последующим серьезным проблемам с автомобилем.

Об одной из таких неприятных историй недавно поведал читатель форума «Reddit», рассказавший о своем неудачном опыте, который едва не вылился в катастрофу. 

Пользователь с ником «Chasingfreedom1224» рассказал, что он и его друг обслуживали свои машины в одном и том же автосервисе.

Ему удалось обнаружить утечку масла из двигателя под своей машиной и вовремя исправить ошибку сервисменов, тогда как его знакомому повезло меньше. Тот не заметил лужу под автомобилем, за что поплатился заменой двигателя.

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Несмотря на то, что катастрофические утечки масла упустить из виду бывает сложно, мужчина проигнорировал этот сигнал, подумав, что это вода, и отправился в поездку. После чего двигатель его машины заклинило. 

В итоге пострадавший автовладелец подал в суд на автомастерскую, обвинив их в том, что они оставляют пробку картера двигателя и масляный фильтр ослабленными.

Как можно предотвратить такую ситуацию? Разумеется, это не значит, что нужно стоять и следить за каждым движением автомеханика. Но после выезда из мастерской стоит открыть капот и осмотреть нижнюю часть двигателя на предмет масляных брызг. 

Кроме того, не лишним будет проверить уровень масла с помощью щупа, а перед каждой последующей поездкой не забывать бросать взгляд под машину, где не должно быть больших луж даже во время дождя. 

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Фото:Соцсети
ИСТОЧНИК:Reddit

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