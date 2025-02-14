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Бывший инженер НАСА раскрыл 4-ступенчатый трюк, как разморозить стекло автомобиля за считанные минуты

Текст: Алиса Шашкова
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Зима часто заставляет автовладельцев тратить время по утрам, активно орудуя скребком и щеткой, чтобы счистить наледь на лобовом стекле машины без нитей обогрева. Еще неприятнее, когда иней намерзает на внутренней поверхности стекла. Но существует способ решить эту проблему без серьезных телодвижений и потери времени. 

Блогер Иден Тайрс, ведущий аккаунты в популярных мировых соцсетях, раскрыл 4-ступенчатый способ быстро и эффективно очистить ветровое стекло автомобиля.

В нем он ссылался на своего знакомого инженера, ранее работавшего в НАСА, и отправлявшего космические корабли бороздить просторы вселенной при резких отрицательных температурах за их бортом.

  • По словам блогера, первый шаг заключается в том, что в машине нужно включить на полную мощность салонный отопитель. 
  • Следом нужно активировать кондиционер, который позволит впитать остатки влаги внутри машины. 
  • После того, как это будет сделано, нужно не забыть нажать кнопку циркуляции воздуха в салоне, которая позволит задерживать влагу. 
  • При этом самый последний, четвертый шаг, выглядит максимально неожиданно. Бывший инженер НАСА посоветовал своему другу воспользоваться законами физики и открыть все окна автомобиля, но не полностью, а слегка. 

Утверждается, что это позволит заменить скопившийся в салоне машины влажный воздух на сухой, находящийся снаружи, и ветровое стекло отойдет от наледи за считанные минуты.

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Фото:Соцсети

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