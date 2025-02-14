Бывший инженер НАСА раскрыл 4-ступенчатый трюк, как разморозить стекло автомобиля за считанные минуты

Зима часто заставляет автовладельцев тратить время по утрам, активно орудуя скребком и щеткой, чтобы счистить наледь на лобовом стекле машины без нитей обогрева. Еще неприятнее, когда иней намерзает на внутренней поверхности стекла. Но существует способ решить эту проблему без серьезных телодвижений и потери времени.

Блогер Иден Тайрс, ведущий аккаунты в популярных мировых соцсетях, раскрыл 4-ступенчатый способ быстро и эффективно очистить ветровое стекло автомобиля.

В нем он ссылался на своего знакомого инженера, ранее работавшего в НАСА, и отправлявшего космические корабли бороздить просторы вселенной при резких отрицательных температурах за их бортом.

По словам блогера, первый шаг заключается в том, что в машине нужно включить на полную мощность салонный отопитель.

Следом нужно активировать кондиционер, который позволит впитать остатки влаги внутри машины.

После того, как это будет сделано, нужно не забыть нажать кнопку циркуляции воздуха в салоне, которая позволит задерживать влагу.

При этом самый последний, четвертый шаг, выглядит максимально неожиданно. Бывший инженер НАСА посоветовал своему другу воспользоваться законами физики и открыть все окна автомобиля, но не полностью, а слегка.

Утверждается, что это позволит заменить скопившийся в салоне машины влажный воздух на сухой, находящийся снаружи, и ветровое стекло отойдет от наледи за считанные минуты.