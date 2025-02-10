Скрытые функции автомобильного брелока, которыми почти никто не пользуется 

Автомобильные брелоки созданы не только для того, чтобы запирать и отпирать двери машины. Иногда они наделены скрытыми функциями, которыми большинство водителей никогда не пользовались. Некоторые из них позволяют сэкономить время, тогда как другие адресованы повышению безопасности и улучшению комфорта.

Опускание окон

В брелоки многих автомобилей встроена функция, которая позволяет при удерживании кнопки разблокировки замков в течение нескольких секунд опустить окна машины.

Такая «фишка» чаще всего встречается в моделях компаний BMW, Honda и Toyota и идеально подходит для того, чтобы выпустить горячий воздух из салона авто перед тем, как сесть в нее выходя из дома.

Дистанционный запуск двигателя

В новых моделях компаний Nissan, Ford и Chevrolet, а также во многих современных китайских автомобилях существует функция удаленного запуска двигателя машины со штатного брелока. Это может быть отдельная кнопка, либо кнопка блокировки замков, которую нужно удерживать несколько секунд.

Складывание зеркал

Некоторые модели премиальных марок, таких как Audi и Mercedes-Benz, позволяют складывать наружные зеркала машины с помощью брелока. Удобная функция для узких парковочных мест.

Открытие багажника без рук

Когда руки заняты, но нужно открыть багажник, удерживая специальную кнопку или совершая движение ногой под бампером можно сделать это без каких-либо проблем. Такую функцию сегодня предлагают многие компании, в том числе BMW, Ford и Hyundai.

Режим поиска авто

Сигнальная кнопка помогает отпугивать не только злоумышленников, но и выяснить, где припарковано авто.

Кроме того, некоторые бренды, такие как Lexus и Volkswagen, используют в своих моделях так называемый «тихий» режим поиска автомобиля.

При двойном нажатии кнопки блокировки замков машина начинает мигать фарами, что помогает найти ее на парковке, не создавая дополнительного шума.

Скрытый физический ключ

Большинство современных брелоков машин с кнопками старт-стоп имеют внутри скрытый механический ключ (как на заглавном фото). Чтобы его достать, достаточно нажать маленькую кнопку, либо сдвинуть язычок на корпусе.

Режим парковщика

Некоторые автомобили, такие как Corvette и Porsche, имеют режим парковщика, ограничивающий скорость машины и блокирующий ее перчаточный ящик/багажник.

Дистанционная парковка

В автомобилях Tesla предусмотрена функция Summon, подразумевающая возможность перемещения машины вперед или назад с помощью брелока. Нечто подобное есть даже в BMW и отлично подходит для того, чтобы припарковать авто в ограниченном пространстве дистанционно.