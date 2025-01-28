Электрический Chevrolet Spark возвращается, но есть один важный нюанс

Chevrolet Spark EV стал первым настоящим электромобилем компании General Motors в этом веке. В 2016-м году машину сняли с производства, заменив на Bolt EV, который показал себя намного лучше во всех отношениях. Тем не менее, у Spark EV появилась возможность вернуться, хотя и с нюансами.

Недавно состоялась премьера Chevrolet Spark EUV. Это небольшой электрический «паркетник», который заметно отличается от оригинального хэтчбека образца 2014 года. С ним General Motors собирается привлечь больше покупателей, которые тяготеют к формату кроссоверов.

Chevrolet Spark EUV

Однако название машины – это пережиток прошлого, поскольку новый Spark EUV только притворяется «Шевроле». Дело в том, что машина является продуктом новомодного бейдж-инжиниринга, в рамках которого автопроизводители могут обмениваться моделями и менять на них шильдики на собственные.

Поэтому под блестящими эмблемами Chevrolet в случае с возрожденным Spark EUV скрывается никто иной как китайский 4-дверный заднеприводный городской вседорожник Baojun Yep Plus, построенный совместным предприятием SAIC-GM-Wulling.

Chevrolet Spark EUV

Премьера этой модели состоялась в «Поднебесной» еще в прошлом году. Автомобиль получил один электромотор, установленный сзади, мощность которого равна 101 лошадиной силе, а также литий-железо-фосфатную батарею на 41,9 кВт/ч, обеспечивающую машине запас хода до 401 километра.

Представленная модель с шильдиками Chevrolet, по слухам, унаследует все характеристики оригинала, однако официальных подробностей об оснащении Spark EUV пока нет. Единственное, что известно на 100-процентов, машина появится в продаже с 2025 года и будет предлагаться на рынке Латинской Америки.