«Народный» седан и хэтчбек Chevrolet Onix вот-вот обновится: первые изображения

У Chevrolet есть немало моделей, которые носят статус бюджетников и предназначены исключительно для развивающихся стран. Одна из них – Onix. Этот седан и хэтчбек создавались для рынка Латинской Америки, но сегодня сборка одноименной 4-дверки ведется в том числе в Узбекистане и Казахстане.

В период с 2015 по 2020 год Onix был самым популярным автомобилем в Бразилии, но затем 4- и 5-дверка потеряли обороты и уступили лидерство Fiat Strada. А в 2024-м году пропустили вперед еще и Volkswagen Polo.

Спекулятивный рендер обновленного седана Chevrolet Onix (KDesignAG)

GM такой расклад, разумеется, не устраивает. И они уже начали подготовку к очередному рестайлингу «Оникса». Латиноамериканский дизайнер Клебер Силва из «KDesignAG» на днях показал, как бюджетный седан Chevrolet может измениться внешне с плановым обновлением.

Художник уверен, что визуально новый Onix вряд ли будет сильно отличаться от предшественника.

Спекулятивный рендер обновленного хэтчбека Chevrolet Onix (KDesignAG)

Машине могут достаться новые штрихи в бампере, которые дополнятся увеличенной в размерах решеткой радиатора с другим внутренним рисунком и более узкими светодиодными фарами.

В то время как сзади от новинки ждут появления других фонарей и минималистичную переделку пластиковых деталей.

Изображение салона нового Chevrolet Onix (KDesignAG)

Интерьер автомобиля должен измениться существеннее, чем экстерьер. Внутри машины с большой долей вероятности появится 8-дюймовая цифровая комбинация приборов и интегрированный 11-дюймовый мультимедийный экран (в топовой версии), а селектор трансмиссии перекочует в Onix с Chevrolet Silverado.

Технические изменения в новом «Ониксе» если и произойдут, то будут минимальными. Машина сохранит платформу GEM и трехцилиндровые литровые моторы flex семейства CSS Prime, но их вариант с турбонаддувом обзаведется непосредственным впрыском топлива и прибавит 5 лошадиных сил мощности со 116 до 121 л.с.

Презентация обновленного семейства Chevrolet Onix в Бразилии состоится в первом квартале этого года.