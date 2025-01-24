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У рисунка фонарей кроссовера BYD есть тайный смысл: его поймут только в Китае

Текст: Алиса Шашкова
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В середине января состоялась официальная премьера нового электрического кроссовера BYD Atto 2. Бюджетный батарейный паркетник впервые дебютировал за пределами родного Китая, но сохранил дизайн, который свойственен исходной модели Yuan Up. 

Одной из главных «фишек» машины стали ее фонари. Точнее их замысловатый рисунок, смысл которого смогут понять только жители «Поднебесной».

BYD Atto 2

Как известно, китайское общество очень суеверно. Многие отказываются от номеров телефонов, заканчивающихся на цифру 14, а также от аналогичных номерных знаков, этажей и номеров квартир. Все дело в том, что 14 на китайском языке звучит точно так же, как слово «yàosǐ», что в переводе значит «вот-вот умру». 

А вот числом, которое нравится жителям Китая, является цифра 8. К примеру, Олимпийские игры в Пекине были открыты 8 числа 08 месяца 2008 года в 8 часов 8 минут и восемь секунд. Но почему?

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Корма BYD Atto 2

Оказывается, что цифра 8 в китайской нумерологии означает «процветание» или «фортуну». Именно по этой причине местная BYD решила наделить фонари кроссовера Atto 2 так называемым «китайским узлом», создав из светодиодов задней оптики машины импровизированную цифру восемь, привлекающую удачу. 

Напомним, длина модели Atto 2 составляет 4,3-метра, а расстояние между осями машины равно 2,6-метрам.

Кроссовер приводится в движение электромотором на 177 лошадиных сил, работающим в паре с базовым аккумулятором на 45,1 кВт/ч (запас хода до 312 км).

Впоследствии у Atto 2 появится более мощный электрический двигатель и емкая батарея, обеспечивающая машине более высокую дальнобойность на одном заряде. 

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Фото:BYD

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