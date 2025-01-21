Почему использование WD-40 для чистки мутных фар плохое решение

Чудо-жидкость WD-40 в нынешнее время используется практически везде, где это возможно – от очистки от ржавчины ракет до обезжиривания скрипучих дверных петель. Но чаще всего, вероятно, «вэдэшку» применяют автомобилисты.

Существует лайфхак, согласно которому WD-40 можно использовать для чистки помутневших фар машины. И он действительно работает, в дополнение ко всему придавая оптике автомобиля дополнительный блеск. Но ненадолго.

Как пишет портал «Men’s Journal», использование «вэдэшки» в качестве жидкости для очистки и полировки фар не самое удачное решение. Связано это с тем, что ее маслянистый состав может задерживать грязь и сажу, делая фары вновь грязными очень быстро.

Кроме того, учитывая, что WD-40 является жидкостью, она легко смывается с поверхности фар, что вновь обнажает все царапины и дефекты на их пластиковых корпусах.

Не поможет «вэдэшка» и в случае, если фары имеют мутный вид. Такое происходит с ними с возрастом и связано с повреждением ультрафиолетом от солнца.

Предотвратить их дальнейшее помутнение можно лишь добавив на фары новый защитный барьер от ультрафиолета, но WD-40 на это не способна.