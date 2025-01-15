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Как защитить щетки стеклоочистителя от замерзания

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Холода заставляют автомобиль подвергаться различного рода испытаниям. Одно из них – постоянное замерзание стекол и щеток стеколоочистителя. Но существует как минимум несколько приемов, которые позволят сохранить их в функциональном состоянии даже если на улице сильный мороз.

Прием №1

Практически в каждом автомобиле существует так называемый «сервисный режим» (он же «зимний» режим) дворников, который заключается в возможности поднятия их вверх. Таким образом щетки стеклоочистителя не будут соприкасаться с лобовым стеклом, а значит не примерзнут к нему после остывания кузова автомобиля.

Прием №2

Для того, чтобы дворники не замерзали, можно воспользоваться другим способом. К примеру, если в машине осталась незамерзающая жидкость, заливаемая в бачок стеклоомывателя, ей можно обработать как резинки щеток стеклоочистителей, так и сам их каркас. Единственный минус этого лайфхака – краткосрочный эффект.

Чтобы дворники не обмерзали, придется «полоскать» их в незамерзайке после каждой короткой поездки.

Прием №3

Метод, основанный на предыдущем приеме, но обладающий более длительным эффектом. Чтобы им воспользоваться придется раскошелиться на силиконовую смазку, которая заменит незамерзающую жидкость.

Обработка осуществляется следующим способом: на резинки наносится несколько капель силикона, а затем он растирается тряпкой по всей поверхности. Состав этой жидкости образует защитную пленку, которая отталкивает воду и предотвращает обмерзание дворников.

Этот прием позволяет забыть о замерзании щеток стеклоочистителя максимум на неделю, но затем придется вновь воспользоваться смазкой и обработать дворники снова. 

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Фото:Pxhere

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