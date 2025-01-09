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Спецназ Катара получит пуленепробиваемые внедорожники Chevrolet Suburban Shield

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия Chevrolet Suburban Shield 2

Новый бронированный внедорожник Chevrolet Suburban Shield будет использоваться не только у себя на родине в США правоохранительными органами Госдепа и силами безопасности, но и на Ближнем Востоке.

Как стало известно от компании GM Defense, подготовившей такую версию «Субурбан», за пределами Штатов защищенные от пуль внедорожники будет эксплуатировать в том числе на Ближнем Востоке.

Партию машин уже закупили вооруженные силы Катара, которые собираются отдать их в распоряжение местного спецназа. Несмотря на то, что автомобили уже оплачены, их пока не доставили в ближневосточное государство. 

Копия Chevrolet Suburban Shield 005
На фото Chevrolet Suburban Shield

Chevrolet Suburban Shield, подготовленный компанией GM Defense, основан на сделанном под заказ шасси кузова на раме с новыми компонентами подвески, которые адаптированы для работы с увеличенной за счет брони массой. 

Защита интегрируется в основные силовые структуры внедорожника еще на этапе проектирования и производства, что позволяет затем не разбирать машину и собирать ее обратно после модернизации, как это делают все остальные фирмы.

Копия Chevrolet Suburban Shield 4
На фото Chevrolet Suburban Shield

В базовой версии новый Suburban Shield оснащается 6,2-литровым мотором V8 от General Motors. Но параллельно для него также доступен 3-литровый турбодизель Duramax.

Некоторые функции, которые есть у обычных Suburban, в бронированном варианте Shield отсутствуют – это система автоматического торможения перед пешеходом, помощник в удержании полосы движения и некоторые другие водительские ассистенты. 

В GM Defense заявляют, что новый Suburban Shield может иметь множество спецификаций брони, каждая из которых прошла через процедуру независимой сертификации. При этом стоимость таких автомобилей держится в секрете. 

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Фото:GM Defence

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