Новый пикап экс-SsangYong рассекречен на 90 процентов

Новая история компании SsangYong началась с переименования в KG Mobility. Южнокорейский бренд был близок к банкротству, но в конечном счете оказался спасен группой инвесторов, которые теперь активно расширяют модельное портфолио марки.

Одной из ближайших премьер KGM должен стать электрический пикап, который назовут Musso EV5. В его основе будет лежать концепт-кар O100, представленный несколько лет назад.

Накануне тестовый прототип Musso EV5 был замечен в Южной Корее на одной из парковок. Причем практически без камуфляжа. Маскировка скрывала от силы 10% от его общего дизайна.

На шпионских фото видно, что новый пикап KGM сможет похвастаться современным внешним обликом, выполненным в свежем фирменном стиле бренда.

Машине предстоит получить двухуровневую оптику, высокий капот, пластиковые накладки на арках и дверях, а также рейлинги на крыше и массивные ручки, повернутые в сторону грузового отсека.

KGM Musso EV5

Грузовая платформа обладает пластиковой отделкой, а задние фонари выполнены в виде вертикальных блоков с внутренним рисунком в виде «кости».

KGM Musso EV5

В салоне пикапу достанется передняя панель с имитацией тканевой прострочки, сиденья, подлокотник с золотистой пластиковой вставкой и кнопками выбора режимов езды, а также двумя подстаканниками.

Салон KGM Musso EV5

Ходят слухи, что приводить в движение Musso EV5 будет тяговая батарея от китайской BYD, обеспечивающая в кроссовере Torres EVX запас хода свыше 400 километров.

В случае с гораздо более тяжелым пикапом показатель его дальнобойности может оказаться немного ниже.

Официальную премьеру машины ждут в течение этого года.