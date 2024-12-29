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Нажатие одной кнопки на АЗС способно сократить расход топлива автомобиля до 10%

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
компрессор на АЗС

Владельцы бензиновых и дизельных автомобилей могут повысить топливную экономичность своих машин одним простым действием – нажатием кнопки, которую можно найти на большинстве заправочных станций. Причем находится она совсем не там, где располагается заправочная колонка, а неподалеку. 

Речь идет о кнопке компрессора для подкачки шин автомобиля. Аппарат позволяет проверить и зафиксировать нужное давление в покрышках. Причем сделать это бесплатно не прибегая к услугам шиномонтажных мастерских. 

Как правило, компрессоры располагаются сбоку от АЗС. Обнаружить их можно по длинному тонкому висящему шлангу с насадкой под автомобильный ниппель. 

Согласно многочисленным исследованиям, давление в шинах напрямую влияет на расход топлива автомобилем. Низкое давление означает большее сопротивление, а значит большие затраты топлива для его перемещения в пространстве. 

К примеру, недавно компания «GT Radial» выяснила, при сниженном давлении в покрышках всего на 0,35 бара, расход топлива автомобиля способен увеличиваться на целых 10 процентов.

При этом «TyreSafe» считает немного иначе. В ее исследовании каждая потерянная 0,1 в давлении шин увеличивает расход горючего машиной на 0,5 процента. 

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Фото:Соцсети

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