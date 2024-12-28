Автошколы Европы в 2025 году научат водителей открывать дверь автомобиля правой рукой: в этом есть важный скрытый смысл

Европа всегда считалась оплотом безопасности на дорогах. Водителей там дисциплинируют жесткие штрафы, а также уже сформировавшийся паттерн поведения, который построен на соблюдении правил ради безопасности всех участников движения. Причем начинают его формировать еще в автошколах.

Прием «голландский хват»

С 2025 года инструкторы по вождению в Европе начнут требовать от водителей открывать двери автомобилей не привычной им левой рукой (при леворульной машине), а правой.

Элемент носит название «голландский хват». Впервые его начали использовать в Нидерландах и продолжают это делать десятилетиями из-за большого количества велосипедистов.

Прием станет стандартной частью экзаменов по вождению по всему «Старому свету» согласно поправкам, одобренным Европарламентом еще в начале 2024 года.

Как известно, в наибольшем числе стран-членов ЕС – правостороннее движение и леворульные автомобили. Единственными исключениями являются Ирландия, Мальта и Кипр, где левостороннее движение и праворульные машины – в случае с ними автошколы будут требовать водителей открывать двери левой рукой.

В чем здесь смысл?

Открытие двери автомобиля с помощью руки, наиболее удаленной от дверной ручки, заставляет человека автоматически выворачиваться в обратную сторону и невольно бросать взгляд на боковое зеркало, а также на подъезжающих к машине велосипедистов либо других участников дорожного движения.

Способ позволяет обезопасить как их, так и собственный автомобиль от невольного ДТП, причиной которого будет внезапно открытая настежь дверь машины.