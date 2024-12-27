Новый минивэн BYD Xia появится в начале января: цена приблизится к 4 млн рублей

На автомобильной выставке в китайском Чэнгду этим летом компания BYD представила новый минивэн Xia. Машина премиум-класса все еще ждет своего официального дебюта в серийном варианте. 7-местный вэн, базовая стоимость которого, по слухам, может составить около 280 тысяч юаней (примерно 4 миллиона рублей), обещают показать в начале января.

На днях BYD раскрыла официальную дату премьеры Xia. По информации, раскрытой компанией, автомобиль увидит свет уже 8 января 2025 года.

Автомобилю предстоит примерить на себе новый внешний облик, получивший название «Dragon Face» (он же «Лицо дракона»). Минивэну достанется крупная решетка радиатора с хромированными штрихами, наполняющими весь «гриль», а также простые на вид фары, объединенные толстой полосой, стилизованной под металл.

Другие интересные особенности Xia включают в себя необычный бампер с большими вертикальными прорезями по бокам, а также декоративные панели на дверях и задней стойке кузова.

Ожидается, что новинка BYD сможет уместить внутри до семи человек. Салон машины скомпонуют по схеме 2+2+3, а на втором ряду расположат ультракомфортные кресла и все атрибуты премиума (от холодильника до собственного мультимедийного дисплея, выезжающего из потолка).

Приводить в движение автомобиль будет гибридный силовой агрегат на базе полутораметрового бензинового ДВС, выдающий 115 кВт мощности. Помогать ему будет электромотор на 200 кВт и литий-ионная батарея, обеспечивающая дальность хода на одном заряде от 80 до 145 километров.