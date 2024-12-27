ДомойАвтоновости сегодняНовый минивэн BYD Xia появится в начале января: цена приблизится к 4...

Новый минивэн BYD Xia появится в начале января: цена приблизится к 4 млн рублей

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
byd xia 2024

На автомобильной выставке в китайском Чэнгду этим летом компания BYD представила новый минивэн Xia. Машина премиум-класса все еще ждет своего официального дебюта в серийном варианте. 7-местный вэн, базовая стоимость которого, по слухам, может составить около 280 тысяч юаней (примерно 4 миллиона рублей), обещают показать в начале января. 

На днях BYD раскрыла официальную дату премьеры Xia. По информации, раскрытой компанией, автомобиль увидит свет уже 8 января 2025 года.

byd xia 2024 2 1

Автомобилю предстоит примерить на себе новый внешний облик, получивший название «Dragon Face» (он же «Лицо дракона»). Минивэну достанется крупная решетка радиатора с хромированными штрихами, наполняющими весь «гриль», а также простые на вид фары, объединенные толстой полосой, стилизованной под металл. 

Другие интересные особенности Xia включают в себя необычный бампер с большими вертикальными прорезями по бокам, а также декоративные панели на дверях и задней стойке кузова.

BYD Xia Interior

Ожидается, что новинка BYD сможет уместить внутри до семи человек. Салон машины скомпонуют по схеме 2+2+3, а на втором ряду расположат ультракомфортные кресла и все атрибуты премиума (от холодильника до собственного мультимедийного дисплея, выезжающего из потолка).

byd xia 2024 1

Приводить в движение автомобиль будет гибридный силовой агрегат на базе полутораметрового бензинового ДВС, выдающий 115 кВт мощности. Помогать ему будет электромотор на 200 кВт и литий-ионная батарея, обеспечивающая дальность хода на одном заряде от 80 до 145 километров. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:BYD

Читайте также:

Последние новости:

Внедорожник Toyota LC Prado получил пуленепробиваемый кузов от...

Mini-внедорожник Toyota за полцены Land Cruiser 300: подробности

Физик создал собственный Lamborghini Aventador, напечатав его на...

На продажу в России выставили новый кроссовер Hyundai...

Автосалоны России уже предлагают 9-местные Hyundai Palisade нового...

Sandero оказался европейским бестселлером этого года, Tesla Model...

ГАИ готовит новые штрафы для водителей: что поменяется...

Во Франции оценили новый внедорожник «АвтоВАЗа» – «Лада...

Всеми любимый рамный внедорожник Nissan вернули к жизни...

Hyundai создает футуристичную технологию лобового стекла, которая растапливает...

Владелец Tesla Cybertruck обнаружил траву, растущую в его...

Легендарная Toyota Celica в новом поколении может оказаться...

Бюджетный суббренд Toyota привезет на автосалон в Токио...

Прощай Renault Arkana. Здравствуй Dacia Bigster Coupe

Владелец Tesla показал, что стало с аккумулятором его...

В России появился новый компактный SUV недорогого суббренда...

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+