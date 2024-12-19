Китайский BYD под руководством экс-дизайнера Audi разработает новый электро-спорткар на 952 л.с.

Китайский автомобильный концерн BYD работает над новым сверхвысокопроизводительным электрическим спорткаром, который появится в продаже в 2025 году. Накануне эту машину впервые удалось запечатлеть на дорогах общего пользования в «Поднебесной». Снимками прототипа поделилось местное издание «Weibo».

Тестовый автомобиль, попавший в объективы папарацци, щеголял плотным камуфляжем, но маскировка в полной мере не скрывала пропорции машины. Кроме того, прототип был не в полной комплектации – у него отсутствовали основные детали, такие как фары и задний бампер.

Прототип нового электро-спорткара BYD (Weibo)

Разработкой дизайна этой новинки BYD занимается Вольфганг Эггер, ранее трудившийся в таких известных европейских брендах как Audi, Lamborghini и Alfa Romeo.

Подробные технические характеристики машины не разглашаются, но ходят слухи, что автомобиль будет основан на модели Fang Cheng Bao, представленной в апреле 2024 года.

Инсайдеры пишут, что электрическому спорткару будет положено сразу три силовых агрегата, совокупная отдача которых составит примерно 952 лошадиные силы (710 кВт).

Прототип нового электро-спорткара BYD (Weibo)

Что интересно, продавать новинку BYD хотят не только в Китае, но и в Европе. Премьеру автомобиль должен справить на Шанхайском автосалоне в апреле 2025 года.