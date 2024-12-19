Китайский BYD под руководством экс-дизайнера Audi разработает новый электро-спорткар на 952 л.с.

Китайский автомобильный концерн BYD работает над новым сверхвысокопроизводительным электрическим спорткаром, который появится в продаже в 2025 году. Накануне эту машину впервые удалось запечатлеть на дорогах общего пользования в «Поднебесной». Снимками прототипа поделилось местное издание «Weibo».
Тестовый автомобиль, попавший в объективы папарацци, щеголял плотным камуфляжем, но маскировка в полной мере не скрывала пропорции машины. Кроме того, прототип был не в полной комплектации – у него отсутствовали основные детали, такие как фары и задний бампер.
Разработкой дизайна этой новинки BYD занимается Вольфганг Эггер, ранее трудившийся в таких известных европейских брендах как Audi, Lamborghini и Alfa Romeo.
Подробные технические характеристики машины не разглашаются, но ходят слухи, что автомобиль будет основан на модели Fang Cheng Bao, представленной в апреле 2024 года.
Инсайдеры пишут, что электрическому спорткару будет положено сразу три силовых агрегата, совокупная отдача которых составит примерно 952 лошадиные силы (710 кВт).
Что интересно, продавать новинку BYD хотят не только в Китае, но и в Европе. Премьеру автомобиль должен справить на Шанхайском автосалоне в апреле 2025 года.