Соскребать лед с лобового стекла больше не придется: способ от астронавтов НАСА

Зима сопряжена с одной неприятной проблемой, с которой сталкиваются многие автовладельцы без системы обогрева лобового стекла. По утрам и вечерам им приходится прибегать к крайне неприятной процедуре – чистке ветрового стекла от наледи.

Но существует один способ, который придуман ни кем-то, а инженерами НАСА. И работает он без использования сильно выросших в цене за последнее время жидких размораживателей стекол.

Специалисты, отправляющие астронавтов в космос, где температура составляет –270 °C, поделились собственным методом. Он основан на предотвращении обледенения поверхностей и строится на законах физики.

Избавить автомобилистов от необходимости постоянно чистить стекла от наледи может заблаговременное выключение печки перед парковкой и открытие окон или дверей автомобиля перед его длительной стоянкой.

Благодаря этому решению температура между салоном машины и улицей выровняется, а влажный теплый воздух внутри окажется заменен на сухой.

Аналогичным образом в машинах работает система кондиционирования воздуха, которая полезна не только летом, но и зимой, поскольку в холодное время года используется как осушитель, вытягивающий влагу из воздуха, и предотвращающий запотевание и обледенение стекол автомобиля.