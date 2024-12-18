Новую модель экс-SsangYong «застукали» на парковке в камуфляже

Бывший SsangYong, с недавнего времени именующийся KGM, близок к премьере нового пикапа. Автомобиль должен оказаться серийной версией утилитарника O100, представленного в 2023 году. На днях тестовую машину, дизайн которой скрыт черным полотном «застукали» на одной из парковок Сеула (Южная Корея).

Автомобиль заметно отличается от прототипа, который щеголял агрессивным внедорожным экстерьером. Машина, замеченная фотошпионами, выглядит гораздо проще даже несмотря на то, что большая часть ее кузова скрыта камуфляжем.

KGM O100 – шпионские фото

Корейские журналисты отмечают, что ранее все тестовые прототипы O100 попадались исключительно в белом цвете кузова, тогда как на этот раз речь идет об оранжевой машине, по палитре напоминающей концепт 2023 года.

Концепт-кар KGM O100 (SsangYong)

Подробностей о новинке KGM пока немного. Известно, что это электрический пикап, обладающий двухмоторной компоновкой силовых агрегатов. На премьере шоу-кара говорилось, что его запас хода составит примерно 480 километров, а полезная нагрузка составит 500 кг.

В продажу новинка бывшего SsangYong поступит в течение 2025 года. Ориентировочная стоимость машины составит примерно 40 миллионов корейских вон, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 870 тысяч рублей.