BYD показал хардкорный внедорожник для семей Tai 3

Китайский автопроизводитель BYD продолжает расширять линейку своих электрических кроссоверов. К семейству Bao (в него входят модели Bao 5 и Leopard 5) вскоре присоединится новый вариант, известный как Tai. Такие машины будут представлять собой семейные, но при этом хардкорные вседорожники.

Первая модель этой линейки получит название Tai 3. Накануне ее показали на официальных изображениях, а также рассказали о том, чего ждать от ее оснащения.

Что за BYD Tai 3

Tai с китайского означает титан (химический элемент, который имеет широкий спектр применения в жизни человека, и обладает высокой пластичностью и податливостью).

BYD Tai 3

Первая модель этого семейства появится в первой половине 2025 года и получит имя Tai 3, в которой BYD сосредоточится на таких областях, как инновационные технологии, хардкорный дизайн и индивидуальный стиль внутреннего убранства.

В отличие от серии Bao, где китайский концерн использовал кузов на раме, более ориентированный на внедорожные сценарии, серия Tai несмотря на свой грозный вид будет предлагаться семейным покупателям.

Кроссовер получит 2 полностью электрические версии и будет производиться в Сиане (провинция Шэнси и Чанчжоу). У машины будет 5 посадочных мест, длина в 4,6-метра, ширина 1,9-метра, высота 1,7-метра, а также колесная база 2,7-метра.

BYD Tai 3

Приводить в движение вседорожник предстоит двум электромоторам – по одной на каждой оси (мощность первого составит 110 кВт, а второго 200 кВт соответственно).

Согласно заявке в китайском минпромторге, модель питается от литий-железо-фосфатных батарей, поставляемых аккумуляторным подразделением BYD FinDreams Battery. Запас хода Tai 3 пока не объявлен.