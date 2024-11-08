Глава еще одного европейского автопроизводителя уходит в китайский BYD

Китайский автомобильный гигант BYD, начавший свою экспансию на рынок Европы, собирается отнять у местных традиционных игроков их долю рынка. В планы компании входит строительство в Италии завода по производству своих электромобилей. Но останавливаться на этом китайцы не намерены.

Накануне стало известно, что к и без того широкому пулу специалистов европейских брендов присоединился глава британского офиса франко-итальянской группы Stellantis.

По данным портала «Autoplus», в BYD была нанята Мария Грация Давино, ключевая фигура в Stellantis, которая управляла операциями концерна в пяти ключевых европейских странах: Германии, Швейцарии, Польше, Австрии и Чешской Республике.

Экс-глава Stellantis UK Мария Давино, ушедшая в BYD

Перед этим к китайскому автопроизводителю BYD успел примкнуть еще один топ-менеджер Stellantis – глава испанского офиса компании Альберто Аза.

Агрессивная стратегия китайского концерна найма демонстрирует решимость компании стать ключевым игроком на старосветском рынке, где идет жесткая конкуренция между местными автопроизводителями, особенно в сегменте электромобилей.

Эксперты пишут, что пока Европа вводит все более строгие стандарты выбросов CO₂ и продвигает устойчивую мобильность китайский автопроизводители, вооруженные новыми технологиями и значительными финансовыми ресурсами, намерены грамотно разыграть свои карты и сильно надавить на рассыпающиеся буквально на глазах европейские автомобильные компании.