Экс-SsangYong выпустит новое поколение внедорожника Korando

Компания SsangYong, недавно переименовавшаяся в KG Mobility, готовится к очередной премьере в своей современной истории. Вслед за возрожденным «паркетником» Actyon в гамме марки появится воскрешенный вседорожник Korando, хорошо известный в России в своем втором поколении. Как он будет выглядеть накануне показали в Сети независимые дизайнеры.

В основу рендера лег прототип KG Mobility KR10, представленный в 2023 году в виде скетч-изображения. Серийный внедорожник несколько отличился от того автомобиля за счет ряда необычных дизайнерских решений.

Так, к примеру воскрешенный Korando на рендере (изображение ниже) обладает необычным передним бампером сложной формы, в который вмонтированы навесные буксировочные крюки.

Кроме того, у него крупные прямоугольные блоки головной оптики, которые существуют на контрасте с круглыми светодиоднымы ДХО, интегрированными в решетку радиатора, защита днища и большие колесные диски, обутые в «зубастую» резину для езды по грязи.

Автомобиль должен расположиться в среднеразмерном классе SUV. И это единственное, что известно о нем официально. Никаких технических подробностей о воскрешенном «Корандо» пока нет, но не исключено, что они появятся уже в ближайшее время.