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Экс-SsangYong выпустит новое поколение внедорожника Korando

Как он будет выглядеть

Текст: Алексей Шмидт
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Компания SsangYong, недавно переименовавшаяся в KG Mobility, готовится к очередной премьере в своей современной истории. Вслед за возрожденным «паркетником» Actyon в гамме марки появится воскрешенный вседорожник Korando, хорошо известный в России в своем втором поколении. Как он будет выглядеть накануне показали в Сети независимые дизайнеры.

В основу рендера лег прототип KG Mobility KR10, представленный в 2023 году в виде скетч-изображения. Серийный внедорожник несколько отличился от того автомобиля за счет ряда необычных дизайнерских решений.

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Так, к примеру воскрешенный Korando на рендере (изображение ниже) обладает необычным передним бампером сложной формы, в который вмонтированы навесные буксировочные крюки. 

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Кроме того, у него крупные прямоугольные блоки головной оптики, которые существуют на контрасте с круглыми светодиоднымы ДХО, интегрированными в решетку радиатора, защита днища и большие колесные диски, обутые в «зубастую» резину для езды по грязи. 

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Автомобиль должен расположиться в среднеразмерном классе SUV. И это единственное, что известно о нем официально. Никаких технических подробностей о воскрешенном «Корандо» пока нет, но не исключено, что они появятся уже в ближайшее время.

Фото:Autospy

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