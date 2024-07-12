Китайский кроссовер установил новый мировой рекорд книги Гиннеса

Накануне компания BYD вошла в десятку самых популярных автомобильных брендов на планете, а сегодня, 12 июля, «поднебесный» автопроизводитель похвастался очередным достижением.

Внедорожнику Bao 5, представленному совсем недавно, удалось установить новый рекорд книги Гиннеса за самую большую высоту над уровнем моря, достигнутую подключаемой гибридной машиной.

На официальном плакате, выпущенном в честь рекорда, говорится, что Bao 5 стартовал из Лхасы на высоте 3650 метров, преодолел долину реки Ярлунг Зангбо, проходящую на высоте от 3 тысяч 600 до 4 тысяч 200 метров, перевал Сангмула (5566 метров), Ланджонгла (5800 метров) и, наконец, достиг высоты 5980,05 метров.

Напомним, премьера BYD Bao 5 состоялась в ноябре 2023 года. Внедорожник построен на платформе DMO и обладает длиной в 4,9-метра, шириной в 2-метра и высотой в 1,9-метра. Расстояние между его осями составляет 2,8-метра.

Автомобиль, позиционирующийся как хардкорный вездеход, оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором, работающим в паре с двумя электромоторами. Совокупная отдача этой связки составляет 677 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент равен 760 Нм.

Емкости батареи Blade в Bao 5 достаточно для того, чтобы преодолевать только на электричестве 125 километров. Что касается суммарной дальнобойности, что машина способна без дозаправок проезжать около 1200 километров.

Цены на кроссовер BYD, включенный в книгу рекордов Гиннеса, в Китае начинаются от 289 тысяч 800 юаней или 3 миллиона 500 тысяч рублей по текущему курсу.