Экс-SsangYong возвращает кроссовер Actyon: появились первые «живые» фото

Компания SsangYong, долгое время сражавшаяся за выживание, обрела вторую жизнь, переименовавшись в KG Mobility. Одним из первых ее творений в новой истории стал брутальный кроссовер Torres, а теперь готовится к премьере его купеобразный родственник, который хотят наделить именем Actyon.

В Сеть выложили первые «живые» фотографии такого «паркетника». Его премьеру обещают справить до конца нынешнего года.

Судя по снимкам, новому Actyon (кроссовер с таким названием уже продавал SsangYong ранее) достанется собственный внешний облик, отличающий его от соплатформенного Torres. В его экстерьере дизайнеры применят измененную светотехнику как спереди, так и сзади, а также используют необычное решение в конструкции задних стоек.

Габариты машины неизвестны, но обычный KGM Torres (бензиновый и электрический вариант) обладает длиной в 4,7-метра при колесной базе в 2,7-метра.

Технические характеристики нового Actyon также засекречены, однако если провести параллель с его родственником, то под капотом машины может оказаться 1,5-литровый турбомотор на 170 лошадиных сил, сопряженный с 6-скоростной АКПП фирмы Aisin. Привод, как и в случае с Torres, предложат не только передний, но и полный.

Не исключен вариант, при котором возрожденный кроссовер Actyon получит полностью электрическую версию. Аналогичная модификация сейчас есть у того же Torres, который носит приставку к названию EVX и оснащается аккумулятором на 73,4 кВт китайской марки BYD.