В багажнике внедорожника Lexus GX теперь можно готовить пиццу

Новое поколение рамного внедорожника Lexus GX дебютировало в середине прошлого года. С тех пор автомобиль успел появиться на большинстве рынков и даже доехал по параллельному импорту до России. Недавно японский автопроизводитель решил провести его обновление, которое оказалось крайне необычным.

Lexus объединился с брендом бытовой техники Monogram, чтобы снабдить роскошный внедорожник духовкой и барной стойкой.

Машину оснастили 30-дюймовой электрической духовкой, предназначенной для выпечки пиццы, кустарного хлеба или всего, что поместится внутрь. Доступ к плите осуществляется через раздельную заднюю дверь.

Кроме того, внедорожнику достались холодильные отделения для напитков, установленные на центральной консоли и сзади, а также все столовые приборы, оборудование и место для хранения кухонной утвари.

В задние окна инженеры встроили шкафчики с вырезами для бутылок вина, а также поместили открывашки и штопоры, необходимые для работы любого бара. Но на этом доработки машины не закончились.

Внедорожник оснастили прессом для льда с подогревом, который создает сферические кубики и располагается между задними сиденьями.

Все вокруг обито двухцветной верблюжьей кожей с нестандартным рисунком, которая украшает сиденья, дверные карты и обрамляет духовой шкаф и ящики для хранения. Венчают картину колесные диски необычного дизайна и уникальная внешняя отделка.

Сколько стоит Lexus GX, в котором можно приготовить пиццу и запить ее отличным вином? За пакет доработок просят 65 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 5,7 миллиона рублей.