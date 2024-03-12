Внезапно: «Электромобилем года в Японии» назвали китайский BYD Dolphin

Китайский автопром развивается бешеными темпами. Накануне появилось еще одно доказательство того, что «поднебесные» машины уже во всю способны соревноваться со своими конкурентами и даже одерживать в этом противоборстве победы.

В Японии завершился конкурс «Электромобиль года», в котором лучшим оказался не местный электрокар, коих в стране немало, а китайский.

Победа в 2024 году досталась батарейному кроссоверу BYD Dolphin, а закрепил результат для компании и для «поднебесных» брендов в целом «паркетник» BYD Atto 3, ставший вторым.

Для многих это окажется сюрпризом, но BYD действительно присутствует на японском автомобильном рынке. Он является одним из немногих китайских брендов, которые продают свои машины в «Стране восходящего солнца».

BYD Dolphin награда досталась по итогам голосования, проведённого среди местных автомобильных СМИ. Жюри высоко оценили производительность китайского электрического SUV, его запас хода, а также передовые системы помощи водителю.

В Японии «Дельфин» продается сразу в двух версиях. Первый обладает батареей емкостью 44,9 кВт/ч и стоит 3 миллиона 630 тысяч иен (2,2 миллиона рублей), а второй может похвастать увеличенным запасом хода благодаря аккумулятору на 58,56 кВт/ч, но за него просят уже 4 миллиона 70 тысяч иен (2,5 млн. рублей).

Напомним, вскоре компания BYD планирует начать продажи своих машин в России. Произойдет это уже в этом году. В числе моделей марки, которые собираются привезти к нам официально, входят: Tang, Qin Plus, Song Pro, Yuan Plus (Atto 3) и Han.