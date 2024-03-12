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Внезапно: «Электромобилем года в Японии» назвали китайский BYD Dolphin

Поднебесная марка оформила для КНР в конкурсе целый победный дубль

Текст: Михаил Романченко
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Китайский автопром развивается бешеными темпами. Накануне появилось еще одно доказательство того, что «поднебесные» машины уже во всю способны соревноваться со своими конкурентами и даже одерживать в этом противоборстве победы.

В Японии завершился конкурс «Электромобиль года», в котором лучшим оказался не местный электрокар, коих в стране немало, а китайский.

Победа в 2024 году досталась батарейному кроссоверу BYD Dolphin, а закрепил результат для компании и для «поднебесных» брендов в целом «паркетник» BYD Atto 3, ставший вторым.

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Для многих это окажется сюрпризом, но BYD действительно присутствует на японском автомобильном рынке. Он является одним из немногих китайских брендов, которые продают свои машины в «Стране восходящего солнца».

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BYD Dolphin награда досталась по итогам голосования, проведённого среди местных автомобильных СМИ. Жюри высоко оценили производительность китайского электрического SUV, его запас хода, а также передовые системы помощи водителю. 

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В Японии «Дельфин» продается сразу в двух версиях. Первый обладает батареей емкостью 44,9 кВт/ч и стоит 3 миллиона 630 тысяч иен (2,2 миллиона рублей), а второй может похвастать увеличенным запасом хода благодаря аккумулятору на 58,56 кВт/ч, но за него просят уже 4 миллиона 70 тысяч иен (2,5 млн. рублей).

Напомним, вскоре компания BYD планирует начать продажи своих машин в России. Произойдет это уже в этом году. В числе моделей марки, которые собираются привезти к нам официально, входят: Tang, Qin Plus, Song Pro, Yuan Plus (Atto 3) и Han. 

Источник:TopGear

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