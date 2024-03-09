Кроссовер BYD Atto 3, который хотят начать продавать в России, получил пожизненную гарантию

Китайская автомобильная марка BYD, с конца прошлого года представленная в том числе на российском рынке, решила продемонстрировать уверенность в надежности своего кроссовера Atto 3 местным покупателям необычным образом.

Машина недавно пережила рестайлинг на родине, в ходе которого ей достались не только обновки, а еще и специальные гарантийные условия, которые не может предложить ни один ее конкурент. Речь идет о так называемой пожизненной гарантии, распространяющейся на основные узлы и агрегаты электрического SUV.

Разумеется, в документе указано множество условий и текста мелким шрифтом, но даже само упоминание пожизненной гарантии на свою машину является для BYD весьма смелым шагом.

Один из пунктов обязательства гласит, что гарантия не подлежит передаче и остается у первого владельца автомобиля даже если он продал свою машину на вторичном рынке.

BYD готова покрыть первоначальному владельцу Atto 3 (в Китае кроссовер зовется Yuan Plus) затраты, связанные с устранением любых неисправностей, если это касается работы двигателя, инвертора или даже дорогостоящего по нынешним временам тягового аккумулятора.

Что касается других изменений обновленного Atto 3, оставшихся в тени пожизненной гарантии, то в их число вошло появление у машины новой версии Honor Edition, а также обновленного программного обеспечения и увеличенного дисплея мультимедийной системы.

В этом году BYD Atto 3 должен добраться до России. По крайней мере это обещал официальный дистрибьютор китайской марки несколько месяцев назад. Ориентировочная цена машины составит от 3 миллионов 550 тысяч до 3 миллионов 705 тысяч рублей.