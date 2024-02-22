Новый кроссовер Alfa Romeo Milano: как он будет выглядеть

В актуальной линейке итальянского автопроизводителя Alfa Romeo сейчас значится сразу два кроссовера – Stelvio и Tonale, но вскоре этот список будет расширен еще одним представителем сегмента SUV. Причем гораздо более компактного класса. Ожидается, что машину назовут Milano. Как она может выглядеть показали независимые дизайнеры из Испании.

Кроссовер продемонстрировали на рендерных изображениях, которые подготовили с использованием шпионских фотографий прототипов компактного «паркетника». Судя по получившейся картинке, автомобиль получил классический кроссоверный кузов, который внешне будет напоминать своих старших родственников в лицах тех же Stelvio и Tonale.

Спереди можно заметить традиционную для всех машин «Альфы» треугольную решетку радиатора, компанию которой составляют узкие светодиодные фары с собственным рисунком и уникальный бампер. На боковинах машины на рендере видны выштамповки сверху и снизу, а также проглядывается кусочек затемнённых задних фонарей, слегка заползающих на широкие задние крылья.

Накануне Alfa Romeo запатентовала ряд деталей салона Milano. На изображениях, выгруженных из базы патентного агентства, виден классический по своей форме руль с кнопками на боковых спицах, а также центральный тоннель, где отсутствует селектор трансмиссии в виде рычага (вместо него будет шайба или кнопки).

Ожидается, что под капотом Milano сделают ставку на 1,2-литровый 3-цилиндровый мотор Stellantis мощностью 100 и 136 лошадиных сил, работающий в паре с электрическим довеском. Кроме того, у машины будет полностью электрическая модификация с литий-ионной батареей емкостью 54 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 400 километров.

Премьера автомобиля состоится уже этой весной (предположительно, в апреле). В продажу машина поступит ближе к лету.