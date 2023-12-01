Итальянская полиция получила новые патрульные кроссоверы

У полицейских Италии отныне есть новое оружие в борьбе с преступностью. Речь идет о местном кроссовере, который накануне закупили большой партией у автопроизводителя Alfa Romeo.

Специальные автомобили получили знаменитую сине-белую ливрею и полный комплект огней и сирен.

В общей сложности 850 единиц кроссоверов Tonale будут распределены среди сотрудников Polizia di Stato по всей Италии, помогая продолжить традицию, которая возвращает к далекому 1952 году, когда власти страны приняли на вооружение 400 седанов Alfa Romeo 1900 TI и 1900 Super.

Каждый из новых кроссоверов оснащен 1,5-литровым двигателем, который передает 161 л.с. на передние колеса через семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Точно такое же оснащение имеют базовые модели Tonale, предлагаемые широкому кругу покупателей в Европе.

А вот чего обычные покупатели не получают, так это «баллистической и ударной защиты» полицейской версии, синих огней, фонарей на крыше и сирены, радиосистемы в машине или специальной выемки в дверном подлокотнике.