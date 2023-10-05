У внедорожника Tank 300 для России появилась крутая версия от Arctic Trucks

Продажи «младшего» рамного внедорожника в линейке китайского автопроизводителя Tank (входит в Great Wall) начались в России относительно недавно, но для него уже подготовили специальную версию, которая способна улучшить и без того отличные качества машины на бездорожье. Автором такой модификации является ателье Arctic Trucks. Как выяснил Daily-Motor.Ru, автомобиль уже доступен для предзаказа.

В Arctic Trucks отмечают, что Tank 300 AT35 отлично подойдет для людей, увлекающихся экстремальным вождением и спортом, а также охотников и рыболовов.

Разработка такой версии «трехсотки» потребовала от ателье задействовать в ее конструкции 75 новых уникальных компонентов, большая часть из которых пришлась на подвеску.

Ходовая часть Tank 300 получил лифт, а также возможность настройки жесткости для разных дорожных условий.

Другая отличительная особенность спецверсии «младшего» Tank заключается в улучшенных внедорожных характеристиках, обеспечиваемых увеличенным на 48 мм клиренсом, а также на 7% и 8% углами въезда и съезда соответственно.

Внешне отличить Tank 300 AT35 от простого внедорожника можно по расширителям колесных арок, а также широким и мощным колесам диаметром 35 дюймов.

Превращение уже имеющегося в распоряжении клиента внедорожника в полностью готовый для бездорожья обойдется в 1 миллион 200 тысяч рублей. Стоимость готового автомобиля Tank 300 Arctic Trucks AT35 оценена в 5 миллионов 299 тысяч рублей.