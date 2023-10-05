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У внедорожника Tank 300 для России появилась крутая версия от Arctic Trucks

Переделать в нее уже купленную машину обойдется в 1,2 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Продажи «младшего» рамного внедорожника в линейке китайского автопроизводителя Tank (входит в Great Wall) начались в России относительно недавно, но для него уже подготовили специальную версию, которая способна улучшить и без того отличные качества машины на бездорожье. Автором такой модификации является ателье Arctic Trucks. Как выяснил Daily-Motor.Ru, автомобиль уже доступен для предзаказа.

В Arctic Trucks отмечают, что Tank 300 AT35 отлично подойдет для людей, увлекающихся экстремальным вождением и спортом, а также охотников и рыболовов.

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Разработка такой версии «трехсотки» потребовала от ателье задействовать в ее конструкции 75 новых уникальных компонентов, большая часть из которых пришлась на подвеску.

Ходовая часть Tank 300 получил лифт, а также возможность настройки жесткости для разных дорожных условий.

tank 300 arctic trucks at35

Другая отличительная особенность спецверсии «младшего» Tank заключается в улучшенных внедорожных характеристиках, обеспечиваемых увеличенным на 48 мм клиренсом, а также на 7% и 8% углами въезда и съезда соответственно. 

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Внешне отличить Tank 300 AT35 от простого внедорожника можно по расширителям колесных арок, а также широким и мощным колесам диаметром 35 дюймов. 

Превращение уже имеющегося в распоряжении клиента внедорожника в полностью готовый для бездорожья обойдется в 1 миллион 200 тысяч рублей. Стоимость готового автомобиля Tank 300 Arctic Trucks AT35 оценена в 5 миллионов 299 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:ArcticTrucks

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