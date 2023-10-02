В РФ начали ввозить новый японский фургон для мелкого бизнеса

Suzuki долгое время оставалась одним из последних японских автопроизводителей, которые продолжали вести свой бизнес в России. Тем не менее в определенный момент прекратить поставки своих машин в РФ пришлось и ей, поэтому сегодня все автомобили Suzuki, поступающие к нам в страну, являются параллельно импортированными. И среди них есть несколько необычных моделей.

По информации Daily-Motor.Ru, несколько российских «серых» дилеров начали торговать коммерческим автомобилем Suzuki Eeco.

Это машины 2023 года выпуска с левосторонним расположением руля и педального блока, которые предложены в кузове фургон.

При этом продавцы отмечают, что при желании клиента они могут привезти в Россию и версию Eeco в кузове минивэн с 7-местным салоном.

Автомобили Suzuki Eeco оснащаются безнаддувным 1,2-литровым бензиновым мотором K-серии мощностью 86 лошадиных сил, который зарекомендовал себя как очень надежный в многих других моделях этой японской марки. Ассистирует ему механическая коробка передач на 5 скоростей и передний привод.

Несмотря на то, что Suzuki Eeco считается как ультрабюджетный коммерческий автомобиль, в России он стоит совсем недешево.

За вариант фургон просят от 1 миллиона 990 тысяч рублей, а версия минивэн оценена минимум в 2 миллиона 199 тысяч рублей.